Rastreios de saúde com grande adesão na Ribeira Brava

A Câmara Municipal da Ribeira Brava disponibilizou esta segunda-feira, 17 de Outubro, rastreios gratuitos à população nas áreas da visão, nutrição e enfermagem, num projecto parceiro com a Alberto Oculista e a ClínicaS, que registou uma grande adesão.

O objectivo principal foi alertar a população para a realização de testes com índices relativos à saúde e prevenir o agravamento de futuras doenças. Esta iniciativa permitiu incentivar a população a ter especial atenção ao seu estado de saúde e a cuidar mais do seu corpo.

Os rastreios realizados pelos profissionais especialistas permitiram detectar alguns dos problemas mais comuns entre a população com mais idade, nomeadamente o excesso de peso, altos níveis de glicémia e alguma perda de visão.

'Uma vida mais activa é alcançável', defendeu o nutricionista Orlando Fiqueli, salientando que “um acompanhamento profissional na alimentação e uma frequência mais assídua ao centro da saúde são meios para as pessoas terem uma melhor perceção do seu estado de saúde”.

Já Maria da Paz, enfermeira profissional, revelou que as pessoas têm cada vez mais cuidado com a sua saúde e deixou o conselho para que as pessoas “’oiçam’ o seu corpo” e bebam muita água.

O balanço foi positivo e a adesão superou as expetativas, com 51 rastreios à visão, 53 à nutrição e 240 na área da enfermagem.