Centro Interpretativo do Caminho de Ferro do Monte acolhe 'Estórias a Vapor: uma viagem aos tempos do comboio'

O Centro Interpretativo do Caminho de Ferro do Monte recebeu, a 15 de Outubro, a actividade 'Estórias a Vapor', no âmbito do projecto ES.CU.TO., contando com a presença de 20 pessoas, incluindo crianças e adultos.

Foto Ângelo Sousa

Esta actividade foi dinamizada pelo Teatro Bolo do Caco, com o propósito de embalar as famílias presentes com as estórias a vapor, levando-as a conhecer de forma divertida e pedagógica mais sobre o tempo em que havia um comboio que percorria as diversas estações, desde o Pombal até ao Terreiro da Luta. CMF

'Estórias a Vapor: uma viagem aos tempos do comboio' é uma actividade desenvolvida para as famílias, pertencente ao projecto de educação e mediação cultural do Município do Funchal, ES.CU.TO: Espaço Cultural para Todos, apresentado em Setembro no Teatro Municipal Baltazar Dias.

Esta actividade, de conhecimento pelo património cultural regional, mais concretamente, pela história do Monte, terá também lugar a 19 de Novembro, 7 de Janeiro e 11 de Fevereiro, às 10h30, e no dia 18 de Março, 6 de Maio e 17 de Junho, às 11 horas.

Para participar nesta actividade, as famílias podem aceder a mais informações através do site do Teatro Municipal Baltazar Dias, no separador Educação e Mediação Cultural.