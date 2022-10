Conheça os destaques das capas dos jornais nacionais

Correio da Manhã:

- "Drama em Évora. Bebé nasce morta por gravidez mal vigiada"

- "Hospital de Braga também investiga a morte de uma criança"

- "Bilhete para ver o papa custa 235 euros"

- "Estudantes violadores em série filmam e fotografam ataques"

- "Terror em Coimbra. Vítimas atacadas em parque quando praticavam exercício físico"

- "Viana do Castelo. Guarda e recluso vivem romance"

- "Frente a frente. Insultos atrás de insultos"

- "Sporting em crise. Amorim vira equipa do avesso"

- "Benfica. Balneário chumba João Victor"

- "Rui Pinto: 'FC Porto foi mamado'"

- "Nova arma russa. Drones suicidas lançam pânico em Kiev"

- "Caso de Joane. Padre jura por Deus que não abusou de meninas"

- "'Máfia do Sangue'. Ex-patrão de Sócrates tenta evitar julgamento"

- "Emigrante de 74 anos. Português mata casal a tiro no Luxemburgo"

- "Função pública. Semana de quatro dias só sem corte no salário"

Público:

- "Uso de drones para captar imagens sobe mais de 123 vezes em seis anos"

- "Guerra na Ucrânia: Kiev na mira de Moscovo, com recurso a drones suicidas"

- "'Redução da procura tem de estar no centro da resposta à crise' energética: Simone Tagliapietra, professor, membro do think tank Bruegel e especialista da União Europeia em política climática e energética"

- "Football Leaks: Rui Pinto admite que pode ter cometido extorsão"

- "PSD: Moedas para Costa: 'Estou aqui para ser um incómodo'"

- "Entrevista. Orbán 'soube desde muito cedo como obter poder': Zsuzsanna Szelényi analisa a política na Hungria"

- "Bola de Ouro: Benzema é o melhor do mundo, Leão o de Portugal"

- "Vistos para a Vida: Série documental da Opto homenageia Aristides de Sousa Mendes"

- "Reino Unido: Governo de Liz Truss sacrifica o seu plano económico para acalmar mercados"

Jornal de Notícias:

- "Estado ganha cada vez mais com os cigarros eletrónicos"

- "Adidas despede 300 na Maia"

- "Football Leaks: 'Nunca tive consciência de que aquilo podia ser crime de extorsão' [Rui Pinto]"

- "Eletricidade: Preços sobem 1,1% em janeiro no mercado regulado"

- "Sete dos 19 inquéritos de abusos sexuais na Igreja arquivados"

- "UTAD: Vila Real quer entrar na rota das cidades universitárias"

- "Parlamento: BE e Chega exigem novas regras para cargos públicos"

- "Clássico: Duelo joga-se com dois dos melhores na baliza"

Diário de Notícias:

- "Polémica na defesa: GNR ultrapassa Marinha e Força Aérea e pede avião à Frontex para patrulhar mar dos Açores"

- "Até 424 aviões a mais na Portela. Governo alarga horários: voos das 5h00 às 2h00 da manhã"

- "Mais Euro1,04: ERSE propõe subida mínima no preço da luz para o mercado regulado"

- "Criminalidade entre os mais novos: 'É obrigação do Estado impedir que jovens fiquem com percursos de vida marcados para sempre', defende Isabel Oneto"

- "Julgamento arranca. Fascinado por violência e suspeito de plágio: retrato do estudante que planeou atentado em Lisboa"

- "Metas sustentáveis: 'É possível pôr fim ao aquecimento global e ter imenso lucro', garante ambientalista Chad Frischmann"

- "Guerra na Ucrânia: Terror aéreo russo arrasta Irão e Israel para o conflito"

- "Futebol: Benzema leva 12.ª Bola de Ouro para o Real Madrid"

- "Hollywood no Minho: Explosões, cenários de fantasia e truques feitos em Braga para filmes de topo"

Inevitável:

- "TAP. As contradições do Governo"

- "Caos na Justiça. 'Já nem papel existe para notificações em alguns tribunais'"

- "Eugénio Rosa. Dupla tutela torna situação da ADSE cada vez mais insustentável"

- "Guerra. Enxames de drones pairam nos céus da Ucrânia"

- "China. Guerra tecnológica com os EUA está a aquecer"

- "Bola de ouro. Benzema foi eleito o melhor jogador de 2022"

Negócios:

- "Cada subida de 10% do dólar passa em 1% para a inflação"

- "Truss inverte a marcha e acalma mercados"

- "Impostos: Portugal melhora mas não descola"

- "YouTube cria 3.900 empregos em Portugal"

- "Luz no mercado regulado deverá ficar 1,1% mais cara"

- "Radar África: Moçambique e Angola não falam a mesma língua na guerra da Ucrânia"

- "Serviços: China decide suspender venda de gás à Europa"

- "Medina promete a Bruxelas menor défice da Zona Euro"

O Jogo:

- "Central nuclear: Fábio Cardoso não tremeu na vaga de Pepe e chega ao clássico num pico de confiança"

- "Pepê está de prevenção na direita"

- "Benfica: Rafa vai renovar"

- "Sporting: Amorim dá murro na mesa"

- "Braga: Fabiano premiado"

- "Bola de Ouro: Benzema no topo do Mundo"

A Bola:

- "Benfica. Plano de Paris para atacar dragão"

- "Sporting. Rúben Amorim intocável"

- "FC Porto. Gabriel Veron a nova 'escultura' de Sérgio Conceição"

- "Football Leaks. Rui Pinto em tribunal. 'Nunca pensei que o FC Porto tinha certo tipo de práticas...'"

- "Bola de Ouro. Karim Benzema quem mais podia ser?!"

- "Benfica. Filipa Patão, treinadora da equipa feminina: 'Queremos ficar para a história'"

Record:

- "Amorim aperta jogadores. Faz duras críticas e ameaça recorrer aos mais jovens"

- "Benfica. Schmidt prepara Aursnes"

- "FC Porto. Fábio Cardoso herdeiro de Pepe"

- "Taça de Portugal. 'Conseguimos caçar o leão', João Faria, autor do golo do Varzim"

- "Judo. Por causa do afastamento de Hormigo: Guerra volta a estalar"

- "Seleção. Jota tem Mundial em risco"

- "Bola de Ouro. A vez de Benzema"