Jornais com destaques da pedofilia, aos milhões da crise e da Liga dos Campeões

Bom dia. As capas dos jornais e revistas desta quinta-feira, 13 de Outubro de 2022, reflectem muito da actualidade destes dias.

Na revista Visão:

- "Vacina contra o cancro"

- "Carlos Alexandre - O fim do superjuiz"

- "Devin Nunes - A discreta visita do CEO de Trump a Portugal"

- "Ucrânia - O general que mudou o rumo da guerra"

Na revista Sábado:

- "As 500 vítimas espiadas pelo 'hacker' Rui Pinto"

- "O impacto da pandemia nas aprendizagens do 1.º ciclo: Os dramas dos miúdos que não sabem ler nem escrever"

- "Novos casos de incompatibilidade no Governo. Associação liderada pelo marido da ministra da Ciência recebeu Euro56 mil do Estado"

- "Despedidos do BE dizem que Catarina Martins nem sequer falou com eles"

- "Fomos treinar com o novo campeão mundial de natação"

No Correio da Manhã:

- "Em aldeia de Vila Real. Padre seduz e viola menina de 12 anos"

- "Heitor mantém relação com vítima ao longo de uma década"

- "Homens reformados ganham o dobro das mulheres pensionistas"

- "Sporting-Marselha (0-2): Desnorte europeu"

- "Leverkusen-FC Porto (0-3): Um dragão gigante"

- "Benfica. João Mário explode com Schmidt"

- "Justiça. Superjuiz ameaça sair do 'Ticão'"

- "Declaração polémica do Presidente. Costa defende Marcelo das críticas"

- "Educação. Professora doente morre após pedido de mobilidade recusado"

- "Alenquer. GNR investiga pais de bebé morto por cão"

- "Criança tem seis meses. Mãe arguida por abanar Santiago e causar lesões"

No Público:

- "Marcelo, um solitário em Belém"

- "Costa saiu em defesa do Presidente e partidos suavizaram críticas"

- "Mais de 60% dos 'vistos gold' estão caducados e à espera de renovação"

- "PPP - Privados vão construir alta velocidade a troco de rendas"

- "Guerra - Começam a faltar armas no Ocidente para enviar à Ucrânia"

- "Novos Artistas - Prémio EDP é hoje conhecido. MAAT expõe os seis finalistas"

- "Liga dos Campeões - FC Porto triunfa na Alemanha e Marselha volta a vencer Sporting"

No Jornal de Notícias:

- "Medicamento para tratar hiperatividade é o mais usado nas crianças dos 10 aos 14"

- "Leverkusen 0-3 F.C. Porto - Foguete Galeno espanta alemães"

- "Liga Europa - Braga promete lutar até ao último minuto na Bélgica"

- "Difamação - Imagens de atriz porno partilhadas como se fossem de uma tenente"

- "Sporting - Chumbo na prova dos nove com o Marselha"

- "Igreja - Costa rejeita críticas dos partidos a Marcelo"

- "Guerra -Alemanha entrega sistema de defesa antiaérea à Ucrânia"

- "Lisboa -Juntas boicotam 'marcha dos pobrezinhos'"

- "Energia - Governo acode a empresas para aliviar famílias"

No Diário de Notícias:

- "3 mil milhões para a energia - Governo apoia empresas para chegar às famílias"

- "Casos de abusos - Líder católico pede a denunciantes que avancem e responde a Marcelo: 'são pessoas, não são números'"

- "Sindicatos fora da negociação - Privatização da TAP é um barril de pólvora numa transportadora com a paz ameaçada"

- "Sustentabilidade - Angela Merkel anuncia hoje vencedor do Prémio Gulbenkian para a Humanidade"

- "Sistema de Segurança Interna - PS retifica diploma sobre transferência da Europol e da Interpol e assegura controlo pela PJ"

- "'Rumo a uma nova ordem mundial?' - Conferência do Clube de Lisboa arranca hoje 'para fugir ao debate paroquialista'"

- "FC Porto - Galeno foi a seta e Diogo Costa o muro que fizeram brilhar o 'dragão'"

- "Sporting - De desastre em desastre, 'leão' complica contas do apuramento"

No Inevitável:

- "Energia. Governo fala na maior intervenção de sempre, mas peca por tardia"

- "Surovikin. Último defensor da URSS comanda os russos na Ucrânia"

- "Redes sociais. Classe média baixa e baixa são aquelas que mais as usam"

- "OE. Oposição não poupou críticas às contas de Medina"

- "Macron enfrenta greve nas refinarias e escassez de combustível"

- "Champions. Porto categórico na Alemanha, Sporting perde em Alvalade"

No Negócios:

- "Idade média da reforma sobe para 65 anos e meio"

- "Governo reduz fatura das empresas em 78% no gás e 60% na luz"

- "FMI põe em causa receita do Executivo para baixar preços da energia"

- "Medina quer ter contas mais próximas da sua 'execução real'"

- "Banco polaco do BCP diz que dispensa ajuda"

- "Ikea tem 50 milhões para investir no setor logístico"

- "Alemanha faz soar alarmes de recessão na Europa"

- "TAP resolve impasse com dois aviões cargueiros"

No Record:

- "Sporting-Marselha (0-2). Leão enterra-se"

- "B. Leverkusen-FC Porto (0-3): Dragão lança-chamas. Golão de Galeno e bis de Taremi"

- "Benfica. Schmidt pediu camisola a Enzo"

- "St Giloise-Sp. Braga: 'Não é dramático', Artur Jorge e o ciclo de 3 derrotas"

No A Bola:

- "'Somos muito fortes mentalmente!', A Bola falou com Gilberto em Paris"

- "Sporting-Marselha (0-2): Novo desastre não tira o Sporting da corrida"

- "B. Leverkusen-FC Porto (0-3): Gigantes no 'show' do dragão"

- "Rangers-liverpool (1-7): Diogo Jota em grande na noite de Salah"

- "Atl. Madrid-Bruges (0-0): João Félix furioso e belgas apurados"

- "Man. United na Liga Europa. Erik Tem Hag muito feliz com CR7"

E no O Jogo:

- "B. Leverkusen-FC Porto 0-3 - Mãos de ferro e fogo"

- "Sporting-Marselha 0-2 - Leão reprovado na prova dos nove"

- "St. Gilloise-Braga - Minhotos com fé no primeiro lugar"

- "Benfica - Recorde europeu à vista"

- "V. Guimarães - Tubarões atiram-se a Bamba"