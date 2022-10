"É confrangedor esta oposição e a sua praxis que até de roubos se aproveitam para uma política miserável e mentirosa"

Na sequência da notícia publicada na edição impressa do DIÁRIO desta segunda-feira, intitulada "PSD insiste na substituição de desfibrilhador", a Câmara Municipal de Santa Cruz emitiu uma nota de resposta às críticas feitas à autarquia.

Primeiro: é estranha a insistência neste assunto por parte do PSD, uma vez que um dos subscritores, o senhor Roberto Matos, já havia sido esclarecido verbalmente, pelo próprio presidente da autarquia, sobre algumas das questões que coloca, nomeadamente a substituição do DAE e as medidas a tomar relativas ao roubo do mesmo Câmara Municipal de Santa Cruz

A autarquia acentua o tom crítico e continua:

Mas, como parece ter uma natural dificuldade em entender o se se lhe diz, repetimos:; logo a seguir ao roubo, a autarquia iniciou procedimento para a sua substituição, seguindo este processo os trâmites da aquisição e compra por entidades públicas. Da mesma forma, logo que foi verificado o roubo, os serviços jurídicos formalizaram uma queixa contra desconhecidos; Câmara Municipal de Santa Cruz

Depois, a autarquia entende que "existe em tudo isto uma agenda política oculta e com propósitos de cavalgar a onda do trabalho alheio".

A este propósito, lembra que a instalação de Desfibriladores Automáticos Externos (DAE) "foi um trabalho iniciado pelo JPP e nunca antes posto em prática no decorrer das mais de três décadas de poder do PSD em Santa Cruz. Altura em que a população esteve completamente desprotegida a este nível".

Agora, já com DAE instalados em todas as freguesias, e com um plano de reforço destes equipamentos, vem o PSD falar de alto exigir mais e melhor como se tivesse algum trabalho para mostrar nesta área. Não tem. Câmara Municipal de Santa Cruz

A autarquia liderada por Filipe Sousa continua, desta vez contra-atacando outros argumentos do PSD, lembrando o passado.

Terceiro: como se pode concluir pelo ponto anterior, não precisamos das ‘doutas’ recomendações do senhor Matos e companhia, pois o partido que represente não tem, nesta e noutras matérias, trabalho a apresentar. O melhor é ficar calado porque este e outros projectos foram por nós iniciados, vão continuar a ser aprofundados, com a transparência e cumprindo todos os trâmites que a lei exige. Aliás, a insistência em não entender que o novo DAE para Gaula está em fase de procedimento de aquisição resulta exactamente da circunstância de que no tempo do PSD não havia procedimentos, nem concurso, nem lei, nem roque. Era o que se viu e ainda se vê, porque estamos todos ainda a pagar o resultado da leviandade com que se geria a coisa pública. Câmara Municipal de Santa Cruz

Depois, a Câmara recorda que o reforço dos DAE em todo o concelho de Santa Cruz, incluindo na Achada de Gaula, está no Orçamento para 2022, o qual mereceu voto contra do PSD. "Ou seja, exigem e chumbam o orçamento imprescindível para executar as medidas que exigem. Por aqui se vê a moral, a ética e a clareza de pensamento desta oposição", adianta.