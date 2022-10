Cristina Pedra segue de perto dificuldades dos empresários para apresentar soluções

A vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF), Cristina Pedra, tem vindo a efectuar visitas com o objectivo de apoiar os empresários na criação e gestão dos negócios, numa lógica de proximidade, na relação entre o município do Funchal e as empresas.

Cristina Pedra aposta em seguir de perto as preocupações e as dificuldades dos empresários para apresentar soluções.

A vice-presidente da autarquia do Funchal acompanhada da sua equipa e da vereadora com o pelouro do Social, Helena Leal, visitou a empresa ‘Madeirense Puro’, na Rua D. Carlos, na Zona Velha. Uma marca de ‘Gonna Creative Studio, criada em 2013.

Cristina Pedra explicou os dois apoios a fundo perdido que o município colocou ao dispor dos empresários, o Alavancar e o Reabrir, no montante global de 500 mil euros.

O Alavancar incidirá no apoio à estrutura, à actividade operacional e à promoção do estabelecimento comercial, e passa pelo pagamento de subsídio a fundo perdido de 60% a 80% das despesas apresentadas, até ao teto máximo de 10 mil euros.

O Re-Abrir comtempla um apoio a fundo perdido de 50% do valor da renda, durante 6 meses, e para despesas de requalificação ou modernização do espaço, mediante a apresentação de fatura, com o valor máximo de mil euros.

Cristina Pedra propõe-se a ouvir e resolver as situações que os munícipes enfrentam e tornar a cidade do Funchal num local atractivo ao investimento.

Presente nesta visita esteve um colaborador do Balcão do Investidor, organismo este, responsável pela aplicação dos apoios ao comércio, tendo tomado nota de propostas para fazer face às dificuldades que os empresários enfrentam.