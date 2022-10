Ribeira Brava homenageia alunos de excelência

28 alunos de excelência do concelho da Ribeira Brava foram homenageados esta manhã na Câmara Municipal pelo mérito alcançado no ano letivo 2021/2022.

Os melhores alunos do 1.º, 2.º, 3.º ciclos do ensino básico e do secundário receberam um certificado e um cheque prenda e ouviram palavras de elogio por parte do presidente da Câmara.

Ricardo Nascimento destacou “os jovens de sucesso que merecem o justo reconhecimento pelo trabalho, dedicação, empenho, persistência e investimento nas suas capacidades e no querer ir mais além”.

Recordou os apoios da Autarquia na área da educação que abrangem o pagamento de 40% das mensalidades de creches e jardins de infância, a cedência de manuais escolares, a oferta de material escolar, a atribuição de bolsas de estudo, a escola virtual e os manuais digitais entre o 5.º e o 9.º ano, fruto de uma parceria com a Secretaria Regional da Educação, e outros apoios pontuais, num investimento anual que ronda os 400 mil euros. Valor que é visto pelo governante como “uma aposta na autoestrada do conhecimento para o futuro”.

Aproveitando a presença do secretário Jorge Carvalho, Nascimento agradeceu as parcerias feitas com a Autarquia a nível da educação, bem como o trabalho que tem sido desenvolvido no concelho na melhoria dos estabelecimentos de ensino, dando como exemplos a nova escola Padre Manuel Álvares e a abertura de uma sala para creche/jardim de infância na Escola da Serra de Água.

Agradeceu aos pais o esforço que fazem pela educação dos seus filhos e mostrou-se disponível para continuar a apoiar, na medida do possível, o crescimento e desenvolvimento dos jovens do concelho.

Aos estudantes, deixou uma reflexão recordando uma frase do psiquiatra, professor e escritor brasileiro, Augusto Curry: “O ladrão rouba o tesouro, mas não rouba a inteligência. Uma crise destrói uma herança, mas não dá cabo de uma profissão. Não importa se têm dinheiro ou não, somos todos ricos porque temos o maior dos capitais, a nossa inteligência. Invista nela e estude”.