Baixas por Covid deixam de ser pagas a 100% na Madeira

Há novas regras já em vigor para os casos de infecção por Covid-19 na Madeira. As baixas deixam de ser pagas na totalidade e os trabalhadores do sector da Saúde deixam de fazer isolamento em caso de infecção, desde que não tenham sintomas. O assunto faz a manchete da edição desta segunda-feira do DIÁRIO.

A foto com maior destaque na primeira página ilustra a notícia do apuramento da equipa de Machico para a fase seguinte da Taça de Portugal, depois de derrotar ontem o ‘gigante’ Boavista por 1-0. A Camacha goleou o Courense e também segue em frente.

Referência também para a entrevista ao líder parlamentar do JPP, Élvio Sousa, que recusa coligações e ambiciona o segundo lugar nas eleições regionais do próximo ano. O dirigente aposta numa grande quebra eleitoral do PS, afirma que não é “impossível” vencer o PSD, mas que deverá, mesmo assim, vencer as próximas Regionais.

Da Venezuela chega a notícia da deslocação do secretário de Estado das Comunidades, Paulo Cafôfo, a Las Tejerias, com a vice-presidente da Venezuela, para efectuar um levantamento das necessidades e prestar solidariedade às vítimas. Entretanto, também naquele país, Miguel Albuquerque fez um balanço positivo da sua visita e deixou reparos à TAP.

Por fim, uma notícia dá conta de um caso insólito que aconteceu na Calheta. Um banco entregou uma casa mais pequena do que vendeu a um cliente. A instituição foi condenada a compensar família pelo facto de ter entregado um imóvel com uma área mais pequena do que aquela que constava nos registos.