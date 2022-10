Rum madeirense 'O Reizinho' premiado internacionalmente

O rum da Madeira - O Reizinho - através da sua representante Rinaldi 1957, acaba de ser premiado com duas medalhas de ouro nas categorias de 6 e 3 anos, no Showrum Tasting Competition Stc 2022 Best In Classe.

Criado em 1982 pelo proprietário, Florentino Izildo Gouveia Ferreira, o engenho 'O Reizinho' começou com a prática tradicional da moagem e da produção de aguardente caseira.

Hoje, a empresa produz licores, aguardentes derivadas da cana-sacarina e outras bebidas espirituosas. O seu rum 'O Reizinho' já ganhou vários prémios a nível nacional e internacional, entre os quais se destacam a medalha de ouro no World Rum Awards, em 2019, e em 2020 duas medalhas de ouro no China Wine & Spirits Awards.

É hoje comercializado na Madeira, Londres e em França.