Produção do maracujá em crescimento na Ribeira Brava

A Ribeira Brava acolhe, até domingo, a Mostra do Maracujá, um excelente cartaz de promoção deste produto regional que tem registado um crescimento no concelho da Ribeira Brava e já atinge uma expressão considerável em termos de produção. As palavras do vice-presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava foram proferidas esta sexta-feira na abertura da IV Edição do evento que se realiza na frente-mar da vila.

Jorge Santos relembrou que quanto maior for a qualidade dos derivados lançados no mercado, maior valorização terá o maracujá e o trabalho dos produtores e agricultores, pelo que apelou à diversidade e inovação com a máxima qualidade para a criação de produtos de excelência.

O autarca destacou o papel da ACOESTE, entidade organizadora do evento, que para além desta mostra, “realiza um papel importante na ajuda aos nossos agricultores” e agradeceu à ADRAMA, na pessoa do seu presidente, “as importantes parcerias que tem realizado connosco e que permitiu a recuperação de alguns espaços degradados para a promoção de projetos de interesse para o concelho e a sua população”.

Deixou ainda uma palavra de gratidão ao Governo Regional e à secretaria Regional da Agricultura pelo trabalho de promoção dos produtos regionais e pelos investimentos realizados no concelho.

A Mostra do Maracujá decorre até domingo com muita animação, sendo um cartaz apelativo para a promoção do concelho da Ribeira Brava, para os produtores de maracujá e para a dinamização do comércio local.