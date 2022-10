CDU denuncia abandono do Inatel no Santo da Serra

A CDU desenvolveu hoje, dia 16 de Outubro, uma iniciativa política junto ao edifício da Fundação INATEL, na freguesia do Santo António da Serra (Santa Cruz), com o objectivo de denunciar o fecho deste edifício público, "que depende das competências do Governo da República".

"A CDU esteve hoje na Freguesia de Santo António da Serra, em Santa Cruz, onde se constata o abandono do edifício onde funcionou o INATEL, que é pertencente ao Estado Português, que tem como tutela o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Assuntos sociais", começou por expor Duarte Martins.

O dirigente da CDU recorda que "empreendimento público teve durante muitos anos uma função importantíssima, no que se reporta ao direito ao lazer, ao descanso e a férias por parte dos trabalhadores e do povo madeirense e porto-santense".

"Esses trabalhadores caso fossem associados à Fundação INATEL usufruíam de grandes descontos nos seus hotéis, pensões e alojamentos, o que era importantíssimo para a dinamização económica do país, da Região e para bem dos trabalhadores", vincou, lamentando o acordo estabelecido com um grupo privado, durante o Governo PSD/CDS, "que visou tornar esta unidade uma mistura de fundos privados e públicos, em que nada veio beneficiar o povo, pelo contrário, veio a fechar esta unidade hoteleira".

"Actualmente, esta unidade possuí três funcionários a tempo inteiro, todo o dia, sem que esta unidade esteja aberta e ao serviço dos trabalhadores e do povo", revelou ainda Duarte Martins..

"Neste actual momento em que se vive, com o aumento do custo de vida, e que os trabalhadores e o povo procuram fazer férias mais económicas e na Região e com a dificuldades económicas devido aos baixos salários e rendimentos, era fundamental o Estado garantir que os pobres tenham os mesmo direitos que os ricos ao lazer, ao descanso e às férias", argumentou apelando também à intervenção do executivo JPP da Câmara Municipal de Santa Cruz.