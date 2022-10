Chuvas torrenciais em Creta provocam pelo menos um morto e vários desaparecidos

Um homem de 50 anos morreu e várias pessoas estão dadas como desaparecidas devido às fortes chuvas que flagelam desde sexta-feira a ilha grega de Creta, no Mediterrâneo oriental.

As chuvas intensas provocaram inundações e forçaram ao encerramento temporário do Aeroporto internacional de Heraklion, indicou, no sábado, a agência noticiosa estatal grega ANA.

Os bombeiros foram informados de que pelo menos nove veículos foram arrastados pelas águas na localidade de Ligara e arredores, onde foi resgatada uma mulher cujo veículo se precipitou no mar. A guarda costeira está envolvida nas operações de busca.

Al menos 350 mm de lluvias en tan solo tres horas, deja como zona de desastre a gran parte de la Isla de Creta, #Grecia, donde ya se reportan un fallecido y varios desaparecidos. (15.10.2022). #Extreme #Rain #Flooding #zabedrosky #Heraklion #Sitia pic.twitter.com/vF5NVtL5YC — ⚠️Alerta Climática🌎 (@deZabedrosky) October 15, 2022

A vítima mortal contabilizada pelas autoridades até ao momento ficou presa no seu veículo quando chuvas torrenciais se abateram na manhã de sábado em Heraklion, a principal cidade de Creta e situada na costa norte da ilha.

Os bombeiros indicaram ter recebido 453 chamadas de emergência em apenas uma hora, durante a parte da manhã de sábado.

A Proteção Civil, que está em estado de alerta, pediu à população para permanecer vigilante em Creta e nas ilhas mais próximas, incluindo Rodes, Karpathos, Kastellorizo e Kassos.