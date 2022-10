CDU aponta falta de saneamento básico na Camacha

Numa iniciativa política na freguesia da Camacha, no âmbito da campanha 'Viver melhor na nossa terra', a CDU apontou falta de saneamento básico naquele local.

Esta campanha, desenvolvida pelo partido, pretende abordar a falta de rede de saneamento básico, assim como os seus impactos negativos para o ambiente e saúde pública.

O dirigente da CDU, Duarte Martins, foi o porta-voz desta iniciativa que se realizou no sítio das Eiras Salgadas, mais concretamente no Caminho do Lombo Centeio.

Nas zonas altas e super altas do Concelho de Santa Cruz, nomeadamente, aqui na Camacha, mais concretamente no sítio das Eiras Salgadas, no Caminho do Lombo Centeio, verificamos descargas de esgotos para as levadas e outras linhas de água, o que provoca graves prejuízos para o meio ambiente e danos para a saúde pública. Este grave problema na Camacha, como noutros lugares do concelho de Santa Cruz e da Região, expõe injustas condições de vida e elevadas penalizações para o viver das populações. Duarte Martins, dirigente da CDU.

O porta-voz realçou que estas situações revelam "desigualdades profundas entre pessoas e territórios", mas sobretudo demostra "como os governantes tratam de forma injusta as populações, através das suas políticas de injustiça social.".

"A uns tratam como se fossem de 1ª categoria, e a outros, em tantos lugares, abandona-os como se não fossem gente", acusa Duarte Martins.

É inconcebível que, em pleno século XXI, as populações deste concelho ainda não tenham uma adequada rede de saneamento básico e que as pessoas estejam a ser abandonadas e esquecidas por este executivo camarário do JPP e por parte do Governo Regional do PSD/CDS." Duarte Martins, dirigente da CDU.

A terminar, culpou os governantes de preferirem "gastar dinheiro em inutilidades, em coisas supérfluas e em luxos, do que aplicar o dinheiro dos impostos do povo no que realmente é necessário e premente para o dia-a-dia das populações".