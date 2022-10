CDU indica que as "desigualdades territoriais se estão a agravar" na Região

A CDU realizou, esta manhã, uma iniciativa política na freguesia de Santo António, no concelho do Funchal, onde foram apontados exemplos concretos sobre as desigualdades territoriais que se estão a agravar, em que "as responsabilidades são partilhadas pelos executivos camarários do PSD-CDS e PS".

A deputada municipal da CDU, Herlanda Amado, em contacto com os moradores do Caminho do Jamboto, na freguesia de Santo António, disse que "estando em preparação mais um Orçamento e Plano da Câmara Municipal do Funchal para 2023, documentos estruturais e fundamentais para o próximo ano, é fundamental que estejam reflectidas as justas reivindicações das populações do concelho e que sejam cumpridas as muitas promessas feitas ao longo de anos".

As pessoas sentem-se marginalizadas e esquecidas pela autarquia e pela Junta de Freguesia que teimam em não resolver esta situação, quer a coligação PSD/CDS que está no poder ou o anterior executivo do PS, que têm vindo a prometer este acesso, mas quando chega a hora da verdade, quando é chegado o momento de lançar a obra no terreno, todas as desculpas aparecem para que a obra não avance Herlanda Amado, deputada da CDU

Ao longo das últimas décadas, a CDU garante que têm estado com as populações na linha da frente, "lutando e reivindicando pelo direito à cidadania dos funchalenses".

Na luta pelo caminho, pelo saneamento básico, pelo transporte público e habitação, foi sempre, sempre, com a CDU que as populações puderam contar e quando foi necessário garantir que os seus problemas fossem colocados nos órgãos de decisão, seja na Junta de Freguesia, Câmara e na Assembleia Municipal do Funchal.

A deputada destaca que a construção de acessos é "fundamental" para que seja garantido, por exemplo em sítios como o Jamboto, que lutam há mais de 20 anos pelo alargamento do Caminho, "para que possam ter direito a um acesso rodoviário e seja garantidas as necessidades básicas das pessoas, designadamente em termos de segurança, saneamento básico e mobilidade, podendo assim ver garantida uma antiga reivindicação possibilitando, por exemplo, o acesso ao transporte público".

A iniciativa do partido realizada, esta manhã, insere-se na campanha 'Viver melhor na nossa terra', onde a CDU tem desenvolvido em conjunto com as populações acções de mobilização para a reivindicação, de forma que sejam finalmente concretizadas.

Herlanda Amado vincou nesta iniciativa "a necessidade das populações se mobilizarem para fazer chegar através da CDU, a única força política que os defende na Assembleia Municipal, propostas que sejam consubstanciadas no próximo Orçamento para 2023, garantindo a justiça social e desenvolvimento territorial, que tem faltado nos anteriores Orçamentos".

Na conclusão destas declarações, a deputada não deixou de criticar a postura daqueles que de forma continuada mentem às populações, "que se aproveitam das legítimas aspirações das populações na expectativa de ver os seus problemas resolvidos e garantidas as melhorias das suas condições de vida, apenas com o objetivo de “caçar” o voto".