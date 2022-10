Domingo com muitas nuvens e aguaceiros fracos

Bom dia. Ainda não deverá ser hoje que o Outono irá chegar à Madeira, pois a previsão para este domingo, 16 de Outubro de 2022, indica que vamos ter um clima mais de Verão.



É verdade que com a Natureza e da Madeira é difícil acertar, dados os conhecidos microclimas que podem variar de zona para zona, mas a verdade é que a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera não indica que mude muito do que têm sido estes primeiros dias de Outono.

Com "céu com períodos de muita nebulosidade" e mesmo a "possibilidade de ocorrência de aguaceiros, em geral fracos", diz o IPMA que o vento em geral fraco (inferior a 20 km/h) do quadrante leste, rodando para o quadrante oeste a partir da tarde", podem deixar algum espaço para um domingo tranquilo.

Na região do Funchal deverá ser um pouco melhor. "Céu geralmente pouco nublado e vento fraco (inferior a 15 km/h)", prevê o IPMA.



No mar, a Costa Norte contará com "ondas de noroeste com 1 a 1,5 metros, aumentando para 1,5 a 2 metros a partir da tarde" e na costa Sul as "ondas do quadrante sul inferiores a 1 metro", com a temperatura da água do mar a uns agradáveis 23ºC, convidam mesmo à praia do lado sul.

Note-se que a instabilidade do mar e no ar poderá significar o fim deste 'bom tempo', uma vez que há previsões da chegada de uma frente mais outonal já amanhã (vide a página 11 da edição impressa de hoje).