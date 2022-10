Primeira Cimeira Insular da Anafre junta Madeira e Açores em São Miguel

Está a decorrer, desde as 10 horas na sede da Junta de Freguesia de São Pedro, na cidade de Ponta Delgada, a primeira Cimeira Insular da Associação nacional de Freguesias (ANAFRE), que junta os órgãos das delegações da Madeira e dos Açores.

A sessão de abertura foi presidida por Manuel António Soares e Celso Bettencourt, coordenadores das delegações dos Açores e da Madeira, respectivamente.

O presidente da Junta de Freguesia de São Pedro, de Ponta Delgada, José Manuel Leal, deu também as boas-vindas a todos, na qualidade de anfitrião.

A cerimónia de abertura dos trabalhos, que vão decorrer ao longo de todo o dia, ficou ainda marcada por uma troca de lembranças entre as delegações.

Da ordem de trabalhos constam vários assuntos, entre os quais a Lei das Finanças regionais, o fundo de financiamento de freguesias, a questão dos meios tempos no exercício de funções dos autarcas locais, o fundo de coesão social, a transferência de competências e a revisão dos estatutos da ANAFRE.

Albertina Ferreira dá o mote para o início dos trabalhos

A presidente da Junta de Freguesia da Serra de Água, na Madeira, Albertina Ferreira, deu o mote no arranque dos trabalhos da Cimeira Insular.

A autarca foi convidada, no âmbito da ordem de trabalhos, a abordar a realidade da sua freguesia e a fazer um balanço ao primeiro ano do seu mandato.

A "dificuldade em concretizar a instalação de um posto dos CTT" na freguesia foi uma das queixas apresentadas por Albertina Ferreira, que pediu "um maior esforço da ANAFRE na negociação com os Correios de Portugal".

Caniço exige justiça no financiamento do Estado

No âmbito da discussão do segundo ponto da ordem de trabalhos da Cimeira Insular, relativo ao Fundo de Financiamento de Freguesias, o presidente da Junta de Freguesia do Caniço, Milton Teixeira, manifestou a sua revolta pelo valor do financiamento do Estado à sua freguesia, "cujo valor é desproporcional ao exponencial crescimento demográfico verificado nos últimos 20 anos, comparativamente até com a realidade de outras freguesias", disse.

"As exigências da gestão de uma freguesia como o Caniço são cada vez maiores, ao contrário dos recursos disponíveis, que têm vindo a diminuir e ficam, por isso muito aquém da realidade da freguesia", constatou o autarca, manifestando ainda o seu desagrado pelo facto de as suas reivindicações terem sido "ignoradas pelo Governo nacional e pela DGAL", que "continuam a assobiar para o lado e a serem cúmplices da injustiça de que o Caniço tem sido alvo".

Milton Teixeira argumenta que "a freguesia do Caniço recebe cerca de 123 mil euros do Estado, contando com 21 mil eleitores e 12 km2 de área, quando outras freguesias com menos eleitores, menos área e menos densidade populacional, recebem um valor superior".

"Financiamento às freguesias das ilhas deve ser majorado"

Ainda no segundo ponto (de oito) da ordem de trabalhos da Cimeira Insular da ANAFRE, o presidente da Junta de Freguesia de São Roque defendeu uma majoração do fundo de financiamento atribuído pelo Estado às freguesias das ilhas, tendo em conta os custos da insularidade.

Pedro Gomes considera que, "dados os custos de insularidade, que representam um acréscimo de 30% relativamente à realidade nacional, as freguesias da Madeira e dos Açores devem merecer uma discriminação positiva no financiamento".

"O enquadramento geográfico das ilhas constitui uma barreira ao desenvolvimento e crescimento das suas freguesias, que só se pode atenuar com um reforço dos recursos financeiros atribuídos pelo Estado", sustentou autarca.