Presidente da ALRAM defende mais cooperação entre as instituições públicas e o sector social

O Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira defendeu, hoje, na cidade da Horta, nos Açores, um maior apoio às Misericórdias e às Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS). As afirmações de José Manuel Rodrigues foram proferidas no encerramento do XV Congresso Insular das Misericórdias dos Açores e da Madeira.

"Sou daqueles que defendem um reforço do pilar social da economia e de mais incentivos aos agentes das IPSS e das Misericórdias, não apenas como um complemento do público, mas como um sector autónomo que pode e deve prestar serviço público em nome do Estado", disse.

Aos dirigentes destas instituições, José Manuel Rodrigues aconselhou que "nunca abdiquem da vossa autonomia em troca de qualquer dependência financeira; nunca se deixem estatizar por qualquer subsídio; nunca deixem de ser a emanação das sociedades onde têm origem; nunca se esqueçam de dar esperança ao sofrimento; nunca se esqueçam da bem-aventurança da vossa criação".

"Se é verdade que os desafios das Misericórdias foram evoluindo ao logo dos tempos, e que são cada vez mais difíceis perante os tempos conturbados que vivemos, é igualmente certo que não basta a gratidão e o reconhecimento para viabilizar os serviços que as vossas instituições prestam aos cidadãos", vincou.

Por isso, entende que "os Estados, os Parlamentos, os Governos, as autarquias e todas as instituições públicas têm de ter uma outra política dirigida ao sector social das nossas comunidades".

José Manuel Rodrigues reforçou que "só num sistema de Cooperação entre Estado, Privados e Sector Social será possível ultrapassar as dificuldades do momento, mas sobretudo enfrentar a crise anunciada".

"A cooperação e as parcerias são uma exigência para que os escassos recursos financeiros de que Portugal e as regiões dispõem sejam bem aplicados e tenham o devido retorno na redução das desigualdades e na mitigação das vulnerabilidades das nossas comunidades", aclarou o presidente do Parlamento madeirense. "Não tenho a menor dúvida de que um euro gerido pelas vossas instituições, rende muito mais do que o mesmo valor atribuído a um organismo público. Só preconceitos ideológicos, caducos e ultrapassados, que a História já condenou, podem ignorar esta realidade", referiu neste encontro realizado nos Açores.

"É por isso que vos dirijo, em meu nome, e como titular da Assembleia Legislativa, representante do povo da Madeira, um enorme obrigado, tão grande quanto o Atlântico que nos une, pela vossa acção e pelos inestimáveis serviços prestados às populações dos nossos arquipélagos", concluiu José Manuel Rodrigues.

O XV Congresso Insular das Misericórdias dos Açores e da Madeira teve como tema a 'Sustentabilidade das Misericórdias: Caminhos para o Futuro'. A 'Sustentabilidade no Setor Social' e 'As Misericórdias e as Políticas Sociais no Futuro' foram dois eixos estratégicos aprofundados neste encontro.

As Misericórdias trocaram experiências e aprofundaram conhecimentos para superar os novos desafios, entre eles estão as respostas a dar ao envelhecimento em Portugal, um modelo de serviço de apoio domiciliário adequado às necessidades dos idosos e às características sociais e geográficas do país, e, ainda, a qualificação dos recursos humanos das respectivas instituições.

Nesta deslocação às ilhas açorianas, o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira encontrou-se com o presidente da Assembleia Legislativa dos Açores, Luís Garcia, e com o vice-presidente do Governo Regional dos Açores, Artur Lima. Amanhã vai estar com o presidente do Governo Regional dos Açores, José Manuel Bolieiro.

Neste domingo, a par do congresso, decorrem iniciativas para celebrar os 500 anos da Santa Casa da Misericórdia da Horta, que culminam com uma sessão solene, às 11h30, que é antecedida de Missa Solene na Igreja de Nossa Senhora das Angústias, na ilha do Faial, pelas 10 horas.