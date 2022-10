Centro de Apoio ao Desenvolvimento Infantil promove I Jornadas 'Crescer'

O Crescer - centro de apoio ao desenvolvimento infantil promove, no próximo dia 29 de Outubro, as suas primeiras jornadas, sob o mote ‘Crescer ... Para Ser!’. O evento - que pretende assinala o primeiro ano de trabalho desta equipa - decorrerá no Museu da Imprensa, em Câmara de Lobos.

Esta iniciativa tem como tema principal o neurodesenvolvimento infantil e a saúde mental na infância e destina-se aos profissionais da saúde, da educação e outros interessados na área.

As jornadas são organizadas à volta de quatro painéis, uma mesa redonda e uma sessão conferência, com os temas: 'Crescer com os sentidos' (Mesa 1:); 'Crescer com as emoções' (Mesa 2); 'Crescer na diversidade e na diferença' (Mesa Redonda); 'Crescer pós-pandemia: Que desafios?' (Conferência); Crescer Para aprender (Mesa 3) e 'Crescer Para brincar' (Mesa 4).

As I Jornadas 'Crescer' contam com um painel de oradores de renome regional, nacional e internacional, entre os quais o secretário regional de Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos.