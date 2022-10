O Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, participa no XV Congresso Insular das Misericórdias dos Açores e da Madeira, que decorre entre esta sexta-feira e domingo, na cidade da Horta.

Um evento que pretende promover troca de experiências e aprofundar conhecimentos de modo a superar os novos desafios.

A reunião junta especialistas de todo o país e é dedicada ao tema 'Sustentabilidade das Misericórdias: Caminhos para o Futuro', seguindo dois eixos estratégicos: 'Sustentabilidade no Setor Social' e 'As Misericórdias e as Políticas Sociais no Futuro'.

Os Presidentes das Assembleias Legislativas da Madeira e dos Açores encerraram o congresso, que vai contar com a participação de Manuel de Lemos, Presidente da União das Misericórdias Portuguesas; Teresa Medeiros, Professora Catedrática da Universidade dos Açores; Nuno Melo Alves, Diretor Regional do Planeamento e Fundos Estruturais, do executivo açoriano; Rubina Leal, Vice-Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira; Marco Rendeiro, Coordenador da Estrutura de Missão para a Promoção de Respostas Sociais para Idosos; Maria Amélia Ferreira, Provedora da SCM de Marco de Canavezes; Fernando Diogo, Professor da Universidade dos Açores; Nuno Gomes, Diretor Regional de Qualificação Profissional e Emprego, do Governo dos Açores; Sílvio Fernandes, Reitor da Universidade da Madeira, entre outros convidados.

Decorrem ainda várias iniciativas para celebrar os 500 anos da Santa Casa da Misericórdia da Horta, que culimam com uma sessão solene, no domingo, dia 16 de Outubro, que é antecedida de Missa Solene na Igreja de Nossa Senhora das Angústias, na ilha do Faial.