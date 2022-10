Quatro astronautas regressaram à Terra em nave da SpaceX após missão de seis meses

Quatro astronautas regressaram à Terra esta sexta-feira numa nave da SpaceX, terminando a sua missão de quase seis meses na Estação Espacial Internacional, onde realizaram várias experiências científicas.

O clima húmido e ventoso em toda a Florida atrasou o regresso ao lar destes astronautas.

Mas a SpaceX e a NASA alcançaram finalmente 'luz verde' esta sexta-feira e os três norte-americanos e um italiano partiram da Estação Espacial Internacional, que era a sua residência desde abril.

A cápsula Dragon Freedom, construída pela empresa aeroespacial privada SpaceX, que transportava a missão Crew-4 da NASA, caiu de paraquedas no oceano Atlântico, perto de Jacksonville, Florida, cerca de cinco horas depois, às 16:55 (21:55 em Lisboa).

Cinco minutos depois, dois pequenos barcos encontraram os astronautas com balões vermelhos e amarelos amarrados aos barcos.

A missão envolveu os astronautas da NASA Kjell Lindgren, Bob Hines e Jessica Watkins, a primeira mulher negra a completar um voo espacial de longo prazo, e Samantha Cristoforetti, da Agência Espacial Europeia.

A Crew-4 chegou à estação espacial em 27 de abril para iniciar uma missão científica de seis meses, durante a qual realizaram, entre outras coisas, experiências para estudar as mudanças semelhantes ao envelhecimento que a microgravidade produz nas células imunológicas humanas e a possível maneira de revertê-lo.

Também foi experimentada uma alternativa ao cimento, feito de material encontrado na poeira da Lua e de Marte, com o qual futuras bases espaciais poderão ser eventualmente construídas, poupando missões de longa distância.

Antes do regresso, os astronautas tinham confidenciado que desejavam tomar uma bebida fresca com gelo, comer pizza e gelado, tomar banho, sentir a natureza e, claro, estar com as suas famílias.

Na semana passada tinham chegado à estação espacial os substitutos desta missão, os membros da Crew-5, a quinta missão tripulada conjunta entre a NASA e a SpaceX, empresa do bilionário Elon Musk.

Restam a bordo da estação espacial três norte-americanos, três russos e um japonês.

A SpaceX envia astronautas para a Estação Espacial Internacional e devolve-os à Terra desde 2020.

De acordo com a empresa privada, a nave Dragon é capaz de transportar até sete passageiros de e para a órbita terrestre "e além".

É também a única nave atualmente em operação capaz de "fazer regressar quantidades significativas de carga" à Terra, e é a primeira privada a transportar humanos para a estação espacial.