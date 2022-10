A ‘Italiana’ de Mendelssohn no Centro de Congressos da Madeira

A Orquestra Clássica da Madeira realiza, no próximo sábado, o concerto A ‘Italiana’ de Mendelssohn, a ter lugar no Auditório do Centro de Congressos da Madeira, pelas 18h.

A inspiração para a Sinfonia Italiana foi o resultado de uma viagem que Mendelssohn fez a Itália entre 1830 e 1831, a pedido do seu amigo Johann Wolfgang von Goethe e do professor de composição Carl Friedrich Zelter. Para Mendelssohn esta seria a peça mais feliz que alguma vez escreveu, especialmente o último andamento.

A Sinfonia Italiana será precedida pelas belíssimas obras “Ancient Airs and Dances”, Suite Nº. 3 de Ottorino Respighi e o “Concerto para Trompa e Orquestra” de Frigyes Hidas.

Neste concerto a Orquestra Clássica da Madeira será dirigida pelo Maestro convidado Tibor Bogányi e contará com a participação, como Solista, do trompista Péter Víg, chefe de naipe de metais da Orquestra Clássica da Madeira.

Péter Víg, nascido em 1964 na Hungria, é Primeira Trompa e Chefe de Naipe dos Metais da Orquestra Clássica da Madeira, onde exerce a sua atividade há 32 anos.

"De salientar que, na missão que nos orienta na responsabilidade de formar, os alunos de todas as áreas formativas do Conservatório-Escola Profissional das Artes da Madeira, têm, mediante a apresentação do cartão e disponibilidade da sala, acesso gratuito", refere nota da AOCM.

Os bilhetes para este concerto podem ser adquiridos em: TICKETLINE; LOJA GAUDEAMUS – Rua dos Ferreiros, Colégio dos Jesuítas (próximo da Câmara Municipal do Funchal), de segunda a sexta-feira; e na BILHETEIRA DO CENTRO DE CONGRESSOS DA MADEIRA - Apenas no dia do concerto, a partir das 16h.

Em relação ao preço: 20 euros para adultos; 15 euros séniors; 10 euros jovem dos 13-25 anos de idade; e 5 euros para crianças dos 6-12 anos de idade.