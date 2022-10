Fórum Madeira recebe sessões de demonstração e experimentação de esgrima

O Fórum Madeira recebe, dias 15 e 16 de Outubro, sessões demonstração e experimentação da modalidade olímpica de esgrima.

As demonstrações vão acontecer, durante os dois dias, na Praça Central, das 11h00 às 13h00 e das 15h00 às 19h00, não sendo necessária qualquer inscrição prévia.

Todas as sessões de experimentação e demonstração serão feitas em parceria com o Clube Desportivo 1º de Maio, que conta com uma sala de treino a funcionar diariamente – Sala de Esgrima Sebastião Herédia – no Liceu Jaime Moniz, e sobre a qual estarão disponíveis para prestar mais informações.

"Tendo como um dos principais focos as famílias, o objectivo do centro passa por promover iniciativas que facilitam um primeiro contacto com modalidades e práticas diferenciadoras, e sendo a esgrima um desporto adaptado a todas as idades, que contribui para a melhoria da coordenação motora, da capacidade de concentração e da destreza mental e técnica dos praticantes, nada melhor do que usufruir desta experiência com os pais, irmãos, primos, tios, avós ou amigos, durante uma visita ao centro comercial para compras de fim-de-semana", revela aquele centro comercial através de uma nota de imprensa.

As sessões estão abertas a todos os visitantes e são gratuitas.