Passagem de navios russos ao largo da costa sob vigilância da Marinha

As Forças Armadas Portuguesas, "através de meios da Marinha pertencentes ao Sistema de Forças Nacional, estão a acompanhar a passagem de dois navios russos ao largo da costa nacional", informa uma nota emitida pelo Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA).

De acordo com a curta nota, "as corvetas russas da Classe Steregushchiy II, nomeadamente a FFG-545 STOYKIY e a FFG-531 SOOBRAZITELNYY, estão de passagem por águas portuguesas, provenientes do Mar do Norte".

Ver Galeria

Acrescenta que "este é um procedimento normal de vigilância dos espaços marítimos sob soberania ou jurisdição nacional, sempre que navios de guerra de países que não pertencem à NATO navegam em águas portuguesas", conclui o EMGFA.