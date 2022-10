Mais de 50 acidentes e 18 feridos na Madeira

Ao longo da última semana foram registados 53 acidentes de viação nas estradas da Madeira. A grande maioria ocorreu no concelho do Funchal (22), seguindo-se Santa Cruz (7), Machico (5), Calheta (5), Câmara de Lobos (4), Porto Santo (3), Ponta do Sol (2), São Vicente (2), Ribeira Brava (2) e Porto Moniz (1).

Destes resultaram 15 feridos ligeiros e 3 graves, no Funchal, em São Vicente e no Porto Santo. Destacam-se ainda 40 colisões, 11 despistes e 2 atropelamentos.

Entre os dias 7 e 13 de Outubro a Polícia de Segurança Pública deteve também 9 condutores embriagados, 3 sem habilitação legal para o efeito e 1 que foi apanhado a conduzir com álcool no sangue e sem carta de condução.