D'Repente animam Encontro Internacional de Poesia no Porto Santo

Momentos memoráveis estão a ser protagonizados, este serão, no Largo das Palmeiras, pelos D’ Rentente. O grupo de música tradicional madeirense foi convidado para animar o V Encontro Internacional de Poesia, no Porto Santo, fazendo as delícias de centenas de pessoas naquele local.

O evento, organizado pela CRIAMAR em colaboração com a Secretaria do Turismo e Cultura, chega amanhã ao fim e contará com a presença de Eduardo Jesus no encerramento..

O encontro, que decorre sob o mote 'Poesia como Sabedoria e Elo entre os Povos', entre os dias 12 e 14 de Outubro, reúne cerca de 40 poetas na Ilha Dourada, entre os quais: Carlos Fonseca, ex-presidente da República de Cabo Verde; Vera Duarte, ex-Ministra da Educação de Cabo Verde; o professor Eduíno de Jesus; Aquiles Garcia Brito; Urbano Bettencourt; Luís Filipe Sarmento do Word Poetry Moviment; Guiseppe Conte e outros poetas de Cabo Verde; Canárias, Açores e Madeira.

O Comissário Internacional é o poeta madeirense João Carlos Abreu.

A última edição destes “Encontros” aconteceu em Las Palmas