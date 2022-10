É fundamental “aproximar as crianças ao produto que sai da terra”

O objectivo final das sessões práticas que estão a ser dinamizadas em todas as escolas da freguesia de São Martinho, dando ênfase ao consumo de alimentos locais, que a nossa natureza nos proporciona, e que possibilitam uma melhor nutrição, um melhor ambiente e, por conseguinte, uma vida melhor, passa por proporcionar às crianças um contacto directo com os produtos, quer no acto da colheita, quer quando são confeccionados. Só desta forma muitas das crianças saberão conscientemente identificar os produtos locais, seja quando são extraídos da terra, seja quando os estão a comer.

“Transformar a sensibilização teórica dada na escola numa vertente prática para alcançar um efectivo ensinamento”, é o objectivo que explica a importância da sessão de nutrição sazonal e local hoje promovida na Escola da Nazaré, diz Marco Gonçalves, presidente da Junta de Freguesia de São Martinho.

A sessão inserida no programa organizado pelo Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, através do Centro de Saúde Dr. Rui Adriano (Nazaré), em parceria com a Junta de Freguesia de São Martinho, para assinalar a Semana da Alimentação, que decorre entre os dias 11 e 18 de Outubro, contou com as presenças dos secretários regionais de Saúde e de Agricultura, Pedro Ramos e Humberto Vasconcelos, respectivamente, e ainda da vereadora com o pelouro da Educação na Câmara Municipal do Funchal, Helena Leal.

Depois de assistir a uma sessão com crianças promovida pelo nutricionista Bruno Sousa, onde ficou bem evidente que muitas vezes as crianças nem sabem identificar os alimentos regionais, o presidente da Junta de Freguesia considera fundamental “aproximar as crianças ao produto que sai da terra” para que a pedagogia tenha um efectivo ensinamento nesta “necessidade dos valores de Saúde”.

Porque “todos juntos somos muito mais fortes e temos mais eficácia e eficiência naquilo que fazemos”, ressalva a “importância de sensibilizar os mais novos para poder também atingir os mais velhos” neste projecto que envolve a Educação, a Agricultura e a Saúde.

Sem desvendar pormenores, adiantou a realização de “mega evento” a realizar no próximo ano, “um evento aqui na Região de índole nacional” para envolver a sociedade neste projecto.

Para já as crianças são o público-alvo. O objectivo é que conheçam a variedade de alimentos locais, da época e que percebam a importância da sua inclusão nos seus hábitos alimentares, evitando aqueles alimentos demasiado processados e embalados.

Esta conjugação de esforços entre a agricultura, a educação, a saúde e o poder local revela necessidade de intervir articuladamente, desde cedo, junto das crianças, para que efectivamente se possa promover hábitos de vida saudáveis.