Câmara de Lobos, do estigma à vanguarda

Câmara de Lobos celebrou no passado dia 4 o seu aniversário como município. São 187 anos de uma história singular e que conferem uma marca identitária do ser camaralobense.

Um passado que infelizmente valeu estigmas e rótulos depreciativos, mas que graças ao trabalho, à determinação e alguma audácia daqueles que aqui vivem e trabalham, foram sendo ultrapassados nos últimos anos. Câmara de Lobos é hoje um concelho multifacetado, com especificidades próprias nas suas cinco freguesias, apresentando um nível de desenvolvimento assinalável em diversas áreas que garantem um futuro cheio de oportunidades.

Câmara de Lobos é atrativo e está na vanguarda no que se refere à captação de investimentos, sendo evidente que são cada vez mais aqueles que querem criar empresas ou aqui residir. Saibamos acolhe-lhos a todos e em conjunto criarmos um concelho com mais coesão social e territorial.

Esta semana assinei o protocolo de cooperação entre a ANAFRE, a Secretaria Regional da Saúde e Proteção Civil, o IASAUDE e a Associação Nacional de Farmácias (ANF) que visa a implementação do serviço de Preparação Individualizada de Medicação (PIM) para os doentes crónicos.

O objetivo do PIM é contribuir para a utilização correta, segura e efetiva do medicamento por parte dos doentes crónicos, promovendo uma melhor adesão à terapêutica crónica de modo a aumentar a qualidade de vida do doente, diminuindo hospitalizações e os gastos com recursos de saúde.

Com a assinatura deste protocolo, as Juntas de Freguesias reforçam a sua intervenção e trabalho de proximidade junto das populações, neste caso em concreto de pessoas que têm doenças crónicas e que precisam de medicação regular. Apesar de cada uma das 54 freguesias ter a opção de aderir à contratualização com a ANF, queremos desse já garantir que tudo faremos para que o PIM seja implementado, está já a decorrer projeto piloto na freguesia de São Martinho, e cumpra o objetivo de contribuir para a redução dos erros de administração da medicação, promovendo uma melhor adesão à terapêutica prescrita.

Em nome da ANAFRE, quero destacar a confiança manifestada pela Secretaria da Saúde na celebração deste acordo com o primeiro órgão de poder local. É uma honra as Juntas de Freguesia serem um parceiro neste projeto que visa a prestação de um serviço específico a doentes crónicos e que envolve os serviços de saúde e as farmácias.