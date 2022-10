Universidade Sénior de Câmara de Lobos terá nova casa

Iniciou-se esta sexta-feira o ano letivo da Universidade Sénior, dinamizada pela casa do Povo de Câmara de Lobos. O momento foi assinalado com um ato solene que decorreu na Casa da Cultura de Câmara de Lobos. Na cerimónia marcaram presença, Secretária Regional da Inclusão Social e Cidadania, Rita Andrade, o presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Pedro Coelho e o presidente da instituição Sérgio Oliveira.

Durante a sua intervenção o presidente da autarquia relevou "o contributo dos utentes desta instituição para a promoção e dinamização económica do Concelho". Com efeito, as decorações de rua na cidade durante a época estival, "também são criadas pelas mãos dos alunos da Universidade Sénior e atraem todos os anos milhares de visitantes que consomem em Câmara de Lobos e divulgam o concelho através das fotografias das decorações, que partilham nas redes sociais".

Pedro Coelho afirmou ainda que "este será um ano letivo diferente para os alunos da Universidade Sénior, revelando que até ao início do próximo ano a obra de requalificação do antigo Centro de Saúde, que receberá, entre outras instituições da freguesia, a Casa do Povo, estará concluída. A Universidade Sénior passará a contar com instalações mais amplas e devidamente adaptadas para o desenvolvimento das suas atividades".

A Universidade Sénior de Câmara de Lobos conta este ano letivo com 94 alunos, tendo o mais velho 84 anos de idade, e conta com a colaboração de 22 voluntários, a maior parte deles também seniores.