MPT critica viagens dos governantes e exige publicação dos custos assumidos pelo Estado

Os nossos governantes viajam muito com o nosso dinheiro. Muitas viagens têm benefícios muito questionáveis para o Estado. Qual o interesse para o Governo Regional ou para a população madeirense, a esposa do senhor Presidente o acompanhar em viagens de Estado?

A crítica é da Comissão Política do MPT-Madeira, expressa num comunicado enviado esta tarde às redações.

Nesta sequência, o Partido da Terra propõe que "o Governo Regional e as autarquias regionais passem a publicar, num só sítio da Internet, os custos integrais assumidos pelo Estado de cada uma dessas viagens: tarifa da viagem, quem viajou, hotel, ajudas de custo, refeições, custos com transportes, presentes, etc".

A proposta prevê ainda que sejam igualmente publicados "os gastos de despesas de representação dos funcionários públicos (chefes de divisão e diretores de serviço têm direito a estas verbas), governantes e directores de empresas públicas, com as suas respectivas justificações".

"As despesas de representação devem ser reembolsadas, não devem ser dadas à cabeça uma vez que não são para ser utilizadas como suplemento de ordenado", sustenta o MPT.

O partido defende ainda que "os gastos com cartão de crédito dos titulares de cargos públicos também devem ser publicados de maneira compreensível para o cidadão, em que são explicados e justificados os gastos".

"A ideia é aumentar a transparência do Estado, melhorar a gestão de dinheiros públicos, prevenir abusos e facilitar a pesquisa dos custos supérfluos pelo cidadão", justifica a Comissão Política do MPT-Madeira.