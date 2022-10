Calheta adquire máquina limpa-praias e novo carregamento de areia

Já ‘roda’ pelo areal da Calheta a nova máquina limpa-praias adquirida pela Câmara Municipal para facilitar a remoção de pedras naquela instância balnear. O investimento antecede a chegada de um novo carregamento de areia que será depositado no local antes da próxima época balnear, conforme fez questão de transmitir, esta tarde, o vereador Aleixo Abreu, no decorrer da cerimónia de apadrinhamento da Praia da Calheta, a cargo da EB1/PE do Lombo do Guiné que recentemente foi distinguida com o galardão ‘Escola Azul’.

“Este sítio emblemático conta com cada vez mais atraCções” e não é por acaso que “a Praia da Calheta é tida como um ex-libris do concelho e até mesmo da Região”, salientou Aleixo Abreu, justificando o investimento que tem sido feito neste local que “é procurado ao longo de todo o ano por turistas, mas também por locais”. O responsável pela área ambiental destacou, de resto, todos os galardões que o Município tem recebido, desde a ‘Bandeira Azul’ na Praia da Calheta às ‘Bandeiras Qualidade de Ouro’ atribuídas a outras praias do concelho, onde a qualidade das águas balneares também é uma garantia.

“Galardões que só são possíveis graças ao envolvimento de diversas entidades, nomeadamente as escolas do concelho que têm abraçado e se dedicado a diversos projeCtos de âmbito ambiental, nomeadamente o programa ‘Eco-Escolas’, do qual fazem parte todas as escolas da Calheta, e o projeto “Escola Azul” que já conta com a participação de duas escolas do concelho”, vincou.

O Externato Francisco de Sales (Prazeres) foi a primeira escola a entrar neste projeCto mais focado no Oceano, tendo no ano passado apadrinhado o lado este da Praia da Calheta. Hoje, foi a vez da EB1/PE do Lombo do Guiné assinalar o momento, descerrando a placa ‘Escola Azul’ no lado oposto da praia, junto à Praceta 24 de Junho.

A cerimónia contou com a presença de diversas entidades regionais, entre as quais a sirectora regional do Mar, Mafalda Freitas, que agradeceu o “envolvimento de todos” na protecção do nosso mar, “um bem precioso que é importante cuidar”.

O momento contou ainda com apresentações musicais e declamação de poemas a cargo dos alunos desta escola.