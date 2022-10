TAP descontinua a tarifa Basic nos bilhetes que não incluam percursos intercontinentais

A TAP anunciou, esta tarde, em comunicado de imprensa, que simplifica a estrutura tarifária nos voos da Companhia e descontinua a tarifa Basic nos bilhetes que não incluam percursos intercontinentais.

Desta forma, nas vendas a partir de 11 de Outubro e para voos em Portugal, restante Europa e norte de África, a iniciar a partir de 11 de Novembro, os Clientes da TAP vão poder continuar a adquirir os produtos Discount, Classic e Plus em classe económica e Executive e TOP Executive em classe executiva.

Os tarifários mantêm as características anteriores. A descontinuação da tarifa Basic permite que a TAP passe a disponibilizar apenas três tarifas em classe económica, com vista a proporcionar uma oferta flexível e personalizável, com mais transparência, clareza e simplicidade.

Assim, nas viagens em Portugal, restante Europa e Norte de África, os passageiros passam a ter três opções para viajar em classe económica e duas em classe executiva, às quais correspondem cinco tarifas com serviços e ofertas diferentes e à medida das necessidades de cada passageiro.

Para quem gosta de viajar apenas com bagagem de mão, a tarifa Discount será uma opção vantajosa, com preços bastante competitivos. Já os passageiros que não prescindem de viajar com pelo menos uma peça de bagagem de porão e que desejem também reservar o seu lugar a bordo, poderão escolher a tarifa Classic. Caso procurem ainda mais conforto e flexibilidade, terão na tarifa Plus a possibilidade de reservar um lugar dianteiro, check-in prioritário e flexibilidade na alteração de bilhetes, entre outras vantagens.

Independentemente da tarifa escolhida, os Clientes podem também, a qualquer momento, adquirir serviços extra ou o upgrade para a tarifa seguinte.

Para mais informações sobre a nova estrutura de tarifas da TAP visite www.flytap.com