Madeirense João Ferraz de regresso à Seleção Nacional

Paulo Jorge Pereira, seleccionador nacional de andebol divulgou hoje a lista dos convocados da seleção nacional A de Portugal irá disputar as duas primeiras rondas de qualificação para o Campeonato da Europa – contra Turquia e Luxemburgo – na próxima semana, e onde se destaca o regresso do internacional madeirense João Ferraz que alinha do Aaarau da Suiça.

Após a participação no EHF Euro 2022, onde Portugal saiu com registo negativo, agora é a vez do apuramento para a próxima competição europeia, que se disputa em janeiro de 2024, na Alemanha.

Neste primeiro grupo de qualificação para o EHF Euro 2024, figura a Turquia, seleção que Portugal não encontra desde o Play-Off para o Campeonato do Mundo de 2013 e, na altura, os dois jogos acabaram por sorrir aos lusos; também a Macedónia do Norte está no Grupo 5, adversário que a turma das Quinas não encontra em competições oficiais desde 2013; e o Luxemburgo, em que a memória já é mais recente, com Portugal e a formação luxemburguesa a terem um frente a frente no final do ano passado, num encontro amigável, com festa lusa.

Nestas duas primeiras rondas, os Heróis do Mar irão enfrentar a Turquia em casa, no Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos, no dia 13 de outubro, pelas 19h30 e, posteriormente, jogará fora, no Luxemburgo, contra a formação da casa, no domingo, 16 de outubro, pelas 15h00 portuguesas.

O EHF Euro 2024 tem início marcado para o dia 10 de janeiro de 2024, terminando no dia 28 do mesmo mês e decorrerá na Alemanha, com 24 seleções participantes.

Grupo 5

13.10.2022 – 19h30 – Portugal x Turquia, RTP2

16.10.2022 – 15h00 – Luxemburgo x Portugal, RTP2