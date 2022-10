Governo propõe-se aumentar em percentagem igual à inflação pagamento às casa de saúde mental

O Governo Regional propôs às casas de saúde mental, que acolhem e tratam os doentes em nome da Região, um aumento do valor diário, que paga por cada doente internado, equivalente ao da inflação. Miguel Albuquerque estima que esse aumento se situará sensivelmente entre 8 e 10%.

O presidente do Governo lembra que tais valores já têm vindo a ser aumentados e que, o agora proposto, resulta dos níveis de inflação e não de uma actualização corrente.

O secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, foi mandatado para, em nome do Governo Regional, apresentar as propostas e negociar com os privados prestadores de tais cuidados.

As entidades de maior dimensão envolvidas são as casas de Saúde Câmara Pestana, no Lazareto, que acolhe mulheres, São João de Deus, no Trapiche, que recebe homens, e Sagrada Família, na Penteada, para menores.