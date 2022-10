Saccharum nomeado na categoria 'World´s Leading Island Resort 2022' nos World Travel Awards

O Saccharum, hotel da Savoy Signature, está nomeado na categoria 'World´s Leading Island Resort 2022', na 29.ª edição anual dos World Travel Awards.

Através de uma nota de imprensa, recorda que, no ano passado, o hotel foi distinguido na categoria 'Europe´s Leading Island Resort' e, agora, pode alcançar o reconhecimento a nível mundial como melhor unidade hoteleira em destino insular.

Este é mais um reconhecimento da qualidade desta unidade e a oportunidade para alcançar uma das mais elevadas distinções no setor das viagens e turismo em todo o mundo. A nomeação para o conceituado galardão de ouro neste sector é, só por si, uma mais-valia também para o destino Madeira". Savoy Signature

As votações para as categorias mundiais já estão abertas e prolongam-se até às 00h do dia 20 de Outubro, numa corrida em que profissionais do turismo, jornalistas e outros media, bem como hóspedes e consumidores escolhem os vencedores de cada categoria.

Os nomeados que arrecadarem mais votos serão anunciados como os grandes vencedores dos World Travel Awards 2022.

A votação pode ser feita através do site https://www.worldtravelawards.com/vote.