‘Heli’ da Força Aérea transportou doente urgente entre o Porto Santo e a Madeira

Um doente a precisar de cuidados de saúde urgentes foi transportado na noite desta sexta-feira de helicóptero entre as ilhas do Arquipélago da Madeira. O transporte aeromédico foi assegurado por um helicóptero EH-101 Merlin da Esquadra 751 – ‘Pumas’ do Aeródromo de Manobra Nº3, em Porto Santo, revela o Twitter Oficial da Força Aérea Portuguesa.