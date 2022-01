Atlântico Padel Tour com ‘estádio cheio’

Uma maratona de jogos agendados para este sábado e domingo, fizeram com que o Centro de Padel e Lazer tivesse ‘casa cheia’, naquele que foi o segundo e terceiro dias da primeira etapa, de seis, do Atlântico Padel Tour, circuito regional destinado à modalidade de Padel organizado pelo DIÁRIO de Noticias ‘Padel Nuestro Madeira’ e com tendo como principal patrocinador a empresa ‘An Island Apart’.

Com as emoções ao rubro, dentro e fora dos courts, nas lutas pela fase de grupos, o evento conta já com um total de 115 jogos realizados. Um número que demonstra bem da forte adesão dos madeirenses ao evento, num total de 222 inscritos, e que querem agora somar ‘preciosos’ pontos para atingir a fase final da etapa.

Até quarta-feira, dia 2 de Fevereiro as duplas ainda estarão a ‘travar’ duelos nos diversos grupos dos diferentes níveis (Nível 1, 2, 3, 4 e 4 feminino), para no final da semana ser a vezes de se dar início à derradeira fase, a eliminar, onde serão apurados os grandes finalistas, que no sábado, dia 5 de Fevereiro, irão lutar pelos diversos troféus em disputa.

Deixamos aqui algumas imagens dos jogos deste fim-de-semana, bem como a ordem de jogos para esta segunda-feira, dia 31 de Janeiro.

Pode acompanhar todas as incidências da etapa, desde resultados, ordem de jogos e inúmeras fotografias na página de facebook do circuito (https://www.facebook.com/atlanticopadeltour) bem como na página da internet (https://padeltour.dnoticias.pt/).