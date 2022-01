Em Santo António acredita-se que haverá "muita gente com receio de votar"

É na Escola Básica da Ladeira que está instalada uma das 24 secções de voto disponíveis para que o eleitorado da freguesia de Santo António, no Funchal, exerça o seu direito em dia de eleições Legislativas.

À semelhança do que sucedeu nas últimas eleições Autárquicas, foram muitos os eleitores - maioritariamente idosos - que preferiram votar pela manhã e essa movimentação foi notória, sobretudo nas imediações, com os eleitores a até estacionarem em frente aos portões de algumas moradias para votar.

Por agora, confidenciou a vice-presidente da mesa, Fernanda Caires, está “a correr tudo bem e as pessoas estão a cumprir o regulamento” neste estabelecimento de ensino onde a afluência é mais notória após “as missas”. Entre as 9 e as 10 horas, ao meio-dia e à hora de almoço são os espaços temporais que geram fila indiana na Ladeira, “mas depois fica calminho”.

Nestas eleições, quem se encontra em isolamento devido à Covid-19 é recomendável que vá votar entre as 18 e as 19 horas. Para Fernanda Caires “não devia de ser assim”.

“Devia ser a Junta de Freguesia a colocar uma mesa com pessoas bem equipadas, não era aqui junto de outras pessoas. Não é discriminar, mas posso apanhar. Por isso, acho que deveria ser diferente”, visou a septuagenária, acreditando que haverá “muita gente com receio de votar” este domingo precisamente devido a esta recomendação.

Fernanda Caires criticou ainda o facto de terem sido disponibilizadas máscaras cirúrgicas aos membros das mesas de voto, reclamando por outras, tais como as FFP2.