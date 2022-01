Madeira recebe mais 11.700 vacinas contra a covid-19

Chegaram à Madeira este domingo, 30 de Janeiro, mais 11.700 vacinas contra a covid-19.

Segundo informações do Serviço de Saúde da Região, as doses da vacina da farmacêutica Pfizer ficarão armazenadas no Serviço de Farmácia do SESARAM até seguirem para serem administradas nos centros de vacinação.

Na última quarta-feira a Região havia recebido 7.500 vacinas da farmacêutica Moderna e 400 vacinas da farmacêutica Janssen.

