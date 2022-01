Pelo menos seis mortos em debandada no exterior do estádio Olembe

Pelo menos seis pessoas morreram hoje numa debandada no exterior do estádio Olembe, que acolheu a vitória dos Camarões sobre Comoros (2-1), nos oitavos de final da Taça das Nações Africanas (CAN) de futebol.

Segundo Naseri Paul Biya, governador do centro dos Camarões, país que acolhe a CAN2021, o número de mortos ainda vai aumentar, depois de uma multidão ter causado o caos junto ao Estádio Olembe.

Segundo números do hospital Messassi, pelo menos 40 pessoas feridas foram assistidas, depois de cerca de 50 mil pessoas terem tentado entrar para assistir à partida num recinto com 60 mil lugares, ainda que com restrições de público devido à pandemia de covid-19.

Os Camarões, orientados pelo português António Conceição, venceram por 2-1 a seleção de Comoros e apuraram-se para os quartos de final da competição.

Os factos ocorridos no exterior do estádio só foram tornados públicos após o encontro, com o país a receber o torneio pela primeira vez em meio século.

Os anfitriões voltam a jogar no sábado, contra a Gâmbia, outra estreante na fase final do torneio, que hoje eliminou a Guiné (1-0).