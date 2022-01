Várias ambulâncias novamente retidas no hospital

À semelhança do que tem acontecido nos últimos dias, várias ambulâncias encontram-se esta tarde retidas na triagem avançada do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Há corporações com ambulâncias a aguardar há mais de três horas com os doentes no interior, devido à necessidade de os mesmos realizarem teste antigénio para despiste ao SARS-coV-2 à chegada.

Desta forma, algumas corporações ficam sem capacidade para dar resposta às emergências do concelho, obrigando outros bombeiros a assegurar os serviços.

Ao DIÁRIO, o SESARAM já explicou que houve um aumento de 13% na triagem avançada este mês. Contudo, referiu que “muitos utentes, por sua iniciativa, vão ao Serviço de Urgência para a realização de um teste, de modo a saber se estão positivos, não contactando a linha SRS 24 nem recorrendo aos postos aderentes”.