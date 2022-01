Infracções ambientais na Madeira aumentaram 14%

As infracções ambientais aumentaram 14% na Madeira. As 567 inspecções realizadas em 2021 resultaram na abertura de 75 processos de contra-ordenação, a maioria por incumprimento das regras de gestão de resíduos. Esta é a notícia que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler na página 3.

Na entrevista, que pode ler nas páginas 20 e 21, falámos com o presidente da Câmara do Funchal, que garantiu que uma encontrou "casa sem regras". Pedro Calado, que completa hoje 100 dias na presidência da CMF, encontrou uma “casa sem regras” e uma situação financeira diferente da que foi apresentada pelo anterior executivo. Ao DIÁRIO, assume que “vai investir 150 mil euros para rebentar com a ciclovia”.

Quanto aos espectáculos, Diogo Batáguas traz ‘Processo’ ao Funchal. O humorista nacional protagoniza ‘stand-up comedy’, em Março, no Centro de Congressos da Madeira. Além disso, há uma nova produção da ‘Contigo Teatro’ em cena no 'Baltazar Dias', em Fevereiro. As propostas estão nas páginas 25 e 26.

Destaque também para as ajudantes domiciliárias que vão ganhar mais. Os pormenores na página 8.

Por fim, na nossa última página falamos do 'Atlântico Padel Tour’ que arranca com 222 inscritos. Saiba do que se trata na página 36.

