A projecção da SIC, divulgada às 20h00, aponta para uma vitória do PS com 37,4 a 41,4%% dos votos, contra 26,9% a 30.9% do PSD. A sondagem foi realizada pelo ISCTE-ICS com trabalho de campo da GfK Metris.

Os resultados da projecção são os seguintes:

PS 37,4 - 41,4 106 a 118 deputados

PSD 26,9 - 30,9 75 a 85

IL 4,7 a 7,7 9 a 15

Chega 6 - 8 8 a 14

BE 3,0 - 6,0 4 a 10

CDU 3,0 - 6,0 3 a 9

PAN 0,5 - 3,1 1 a 3

CDS 0,6 - 2,6 1 a 3

Livre 0,4 - 2,4 1 a 2