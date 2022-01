Tome nota da agenda de sábado

09h00-16h00 Workshop ‘Cuidados Paliativos: Viver acompanhado, cuidado, com sentido, até ao fim’, na Universidade da Madeira (Sala do Senado, no piso 2, Campus da Penteada).

Cultura e entretenimento

12h00 Ciclo de Concertos na Sé 2022, com o Ensemble Vocal Feminino ‘Ninfas do Atlântico’.

18h00 A Orquestra Clássica da Madeira realiza concerto do seu 58.º aniversário, no Centro de Congressos. O maestro convidado é Martin André. O violinista convidado (solista) é Haik Kazazyan.

19h00 A Mostra da Poncha e do Mel 2022 volta a realiza-se em formato ‘on-line’. Poderá assistir à mesma no Facebook e canal NaMinhaTerra.

19h00 Videojogo do concurso de cultura geral ‘Dr.Why The Live Quizz’, na Venda do Pico.

20h30Akoustic junkies dão concerto na esplanada do Barreirinha Bar Café.

21h00 O Screenings Funchal torna a exibir o filme ‘Serpentário’, nos cinemas NOS no Fórum Madeira.

20h30/00h30 No Terreiro haverá música, com a selecção musical do DJ Ryan.

20h30/00h30 No Galáxia Skybar haverá animação com o DJ Master Groove.

20h30/00h30 No hotel NEXT, o Cloud Bar terá a selecção musical do DJ Nelson Caires.

- Bairro - Estórias de ouvido’ de Pascal Errante, para ver na Restock Galeria, nos Armazéns do Mercado.

- Estreiam nos cinemas do Funchal o filme de animação ‘Pica e o Cristal Mágico’, o thriller de acção ‘355’, a fita de suspense e mistério ‘Nightmare Alley - Beco das Almas Perdidas’ e o drama francês ‘Gagarine’.

- ‘Jazz, Tapas & Wine’, no Bar Iris, no Castanheiro Boutique Hotel. A reserva antecipada é obrigatória.

- Concerto de Luana e Rafa, no Castanheiro Boutique Hotel.

- Discoteca Copacabana contará com a selecção musical do DJ Luís Gonçalves, enquanto o Garden terá DJ Michael C.

- O Clube Vespas, na Avenida Sá Carneiro, acolhe a actuação ao vivo do DJ internacional Hannes Bieger.

- O Vintage, na Zona Velha do Funchal, promove ‘Jukebox’ com a selecção musical de Celso Velosa.

Desporto

FUTEBOL

19h45 O Benfica e o Sporting disputam, este sábado, a final da 15.ª edição da Taça da Liga em futebol.

ANDEBOL

15h00 Arsenal – Marítimo da II Divisão masculina (Pav. do Marítimo).

17h00 Madeira SAD – Porto Salto da I Divisão feminina (Pav. do Funchal).

18h00 CS Madeira – Benfica da I Divisão feminina (Pav. da B. Perestrelo).

ATLETISMO

- Masters Athletics International Meeting (Funchal).

BASQUETEBOL

15h00 CAB – Vitória Guimarães da Liga masculina (Pav. do CAB).

15h00 Sangalhos – AD Galomar da Proliga.

21h00 Boa Viagem – Marítimo da I Divisão feminina (Açores).

ESGRIMA

- Taça da Madeira de Benjamins A e B florete e de Seniores Espada.

GOLFE

- Torneio do CGSS (Santo da Serra).

HÓQUEI EM PATINS

19h00 Marítimo – Infante Sagres B da III Divisão (Pav. dos Barreiros).

PADEL

09h00 às 22h00 1ª etapa do Circuito Atlântico Padel Tour (Centro Padel e Lazer).

PATINAGEM NO GELO

- Marco Lira no Campeonato do Mundo (Innsbruck).

TÉNIS DE MESA

15h00 Novelense – CD 1.º de Maio da I Divisão masculina.

TRAIL

- Trail de Câmara de Lobos.

VELA

15h00 Largada da 2.ª etapa da Regata Transquadra (Funchal).

André e João Caires no Troféu Euromarina Torrevieja (Espanha).