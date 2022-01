Estrada entre o Poiso e o Pico do Areeiro encerrada ao trânsito

A Estrada Regional 202, que faz a ligação entre o Poiso e o Pico do Areeiro, foi encerrada há instantes. Este é um dos principais acessos rodoviários ao ponto mais alto da Madeira, que hoje está pintado de branco.

Tal como o DIÁRIO já havia avançado, a queda de granizo e neve levou a que esta zona ficasse coberta de branco, motivando curiosidade por parte dos madeirenses.

Picos altos salpicados de branco Durante a noite o valor extremo da temperatura mínima foi de -0.1 ºC na Bica da Cana

O encerramento da estrada ocorreu há minutos, de acordo com relatos de cidadãos no local. A Polícia de Segurança Pública estará a requerer que os veículos que se encontram para cima do 'Abrigo do Poiso' desçam.