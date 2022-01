Chuva e queda de neve na previsão do tempo para a Madeira

Será um sábado com períodos de céu muito nublado e aguaceiros, por vezes fortes nas terras altas, nas vertentes

Norte e em Porto Santo, e que poderão ser acompanhados de trovoada. Há ainda possibilidade de queda de neve nos pontos mais altos da ilha da Madeira.

No Funchal poderá haver uma pequena subida da temperatura mínima e os aguaceiros serão, em geral, fracos. Esta é a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) que lançou, ao final da última noite, um aviso amarelo devido à chuva - e que está em vigor até às 9 horas deste sábado, dia 29 de Janeiro.



Madeira e Porto Santo sob aviso amarelo devido a aguaceiros Aviso é válido até às 9 horas deste sábado e abrange Costa Norte, Regiões Montanhosas e Porto Santo

Quanto ao vento, prevê-se que seja fraco a moderado (10 a 25 km/h) do quadrante leste, enquanto no Funchal será fraco (inferior a 15 km/h).



Localidade Temperatura Máxima (ºC) Funchal/Lugar de Baixo 21 ºC Câmara de Lobos 20 ºC Porto Santo/São Vicente/Porto Moniz/Machico/Santa Cruz 19 ºC Caniçal 18 ºC Ponta do Pargo/Santana 17 ºC Santo da Serra 14 ºC Bica da Cana 8 ºC Areeiro 7 ºC

A temperatura da água do mar deverá rondar os 19 ºC. Na Costa Norte esperam-se por ondas do quadrante leste com 1 a 1,5 metros. Já na Costa Sul são esperadas ondas de sueste com 1 metro.