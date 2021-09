Número de pedidos de asilo aumenta na UE no segundo trimestre

Quase 104 mil pessoas pediram asilo na União Europeia (UE) no segundo trimestre, um aumento, quer face ao anterior quer comparando com o período homólogo, divulga hoje o Eurostat.

De acordo com dados hoje divulgados pelo gabinete estatístico europeu, entre abril e junho, um total de 103.895 pessoas requereram pela primeira vez proteção internacional em Estados-membros da UE, uma subida de 115% face ao mesmo trimestre de 2020 (48.370) e de 9% na comparação com os primeiros três meses do ano (95.265).

No entanto, este número está 28% abaixo dos níveis observados no segundo trimestre de 2019, antes da pandemia da covid-19.

No segundo trimestre do ano, os sírios foram o maior grupo de pessoas que apresentaram um primeiro pedido de asilo (20.640), seguindo-se os afegãos (13.860) e paquistaneses (4.430), tendo as três nacionalidades aumentado quer na comparação homóloga (148%, 216% e 183%, respetivamente, quer em cadeia: 8%, 28% e 16%.

Entre abril e junho, o maior número de primeiros pedidos de proteção foi apresentado na Alemanha (29.545), seguindo-se a França (22.105) e a Espanha (12.335), somando estes três Estados-membros 61% do total de solicitações.

Em Portugal houve 180 novos pedidos de asilo no segundo trimestre do ano.