iVauchers e regras de isolamento em destaque nos jornais nacionais

Correio da Manhã:

- "Pai de Valentina espancado na cadeia"

- "Homicida de filha agredido por reclusos. Disse a guardas que teme pela sua vida"

- "Quer trancas na cela"

- "Restrições acabam a 01 de outubro: Escolas, restaurantes e empresas sem máscaras"

- "Camarate: 13 feridos em despiste de autocarro descontrolado"

- "Pai de Vera aceita recusa da vacina - Menina esteve me fuga com a mãe"

- "Póvoa do Varzim: professor suspenso por videos obscenos"

- "Rendas de casa sobem 0,43%"

- "Chuva faz estragos no Alentejo e Algarve"

- "Barreiro: Judiciária investiga morte em assalto"

- "Doce indignada com Tozé Brito"

- "Meão sem Pote durante um mês"

- "Diz Sérgio: 'Agraços e beijinhos? Quero é golos"

- "Jorge Jesus faz gestão de Rafa"

- "Moniz fora da lista de Rui Costa"

Diário de Notícias:

- "Abertura marcada sem anúncio de ajudas a setores em crise"

- "António Gameiro Marques: Conversas do Presidente e do primeiro-ministro? 'O melhor é presenciais e em sítios controlados'"

- "Eleições: 'Pouquinho mais de Rio' de Rio é ir além de Passos. PS admite perder câmaras"

- "Medina-Moedas: O que os une e o que os separa no duelo por Lisboa"

- "Défice em 2021: Fundos europeus ainda vão ajudar governo a brilhar com folga de quase 600 milhões"

- "Depois de Merkel: Quem vai sentar-se na cadeira da chancelar alemã e quando"

Público:

- "Eleições: Nesta campanha pouco se falou de autarquias"

- "Regras de isolamento vão mudar 'nos próximos dias'"

- "Evergrande: Crise no setor imobiliário pode acelerar fim do 'milagre' chinês"

- "Ansiedade climática: Jovens nacionais são os mais preocupados com o ambiente"

- "Douglas Stuart: O escocês que deu voz à classe operária e ganhou o booker"

- "Imprensa: Editorial: manifesto em defesa do jornalismo"

Jornal de Notícias:

- "O princípio do fim"

- "IVAucher só chegou a 1% dos restaurantes"

- "Autárquicas 2021: Lideranças de PSD e CDS têm prova de sobrevivência pela frente"

- "Todos contra um no Porto e António Costa mergulhado na batalha"

- "Os pontos quentes da noite eleitoral de Matosinhos e Almada"

- "Braga: Privado lucra um milhão com venda da sede da PJ ao Estado"

- "Totobola: Prémios aumentam na comemoração dos 60 anos"

- "FC Porto: Dragão em Barcelos sem pensar no Liverpool"

Negócios:

- "Famílias estiveram um ano a perder rendimento"

- "Auf wiedersehen, Angela"

- "Pedro Espanha da Cunha, Kepler Forensic: 'A litigância entre as empresas vai disparar'"

- "Nova moda das fintech vale cinco mil milhões de dólares"

- "Entrevista a João Malva: 'A transição para a reforma é um problema muito mal resolvido'"

- "Eleições Autárquicas: Colunistas perguntam, candidatos perguntam"

Nascer do Sol:

- "António Costa Silva: Pai da bazuca perde emprego"

- "Big Brother a partir do final do ano: Radares por todo o lado"

- "Autárquicas: PSD preparado para eleições internas em janeiro"

- "Costa não convidou Pedro Nuno Santos"

- "Fundação Champalimaud abre guerra ao cancro do pâncreas"

- "Mira Amaral e o lítio: 'Portugal tem uma oportunidade única'"

- "Palma Brito compara TAP a Alitalia: 'O contribuinte é quem paga'"

- "Lisboa: Brasões florais vão ser mesmo removidos"

- "Estudo: Trabalho a mais faz mal à saúde"

- "Lourenço Martins: 'É um erro legalizar a cannabis para fins recreativos'"

- "Direito de resposta da Distrital de Viseu do PSD"

Expresso:

- "TAP vendeu centenas de milhões de euros em voos cancelados"

- "Há 51 câmaras em risco de mudar de cor no domingo"

- "Faltam professores nas escolas de Lisboa"

- "Militares de Gouveia e Melo criaram ventilador"

- "Governo vai subir IRS sobre rendas e capital"

- "Graça Fonseca: 'Acham que eu sou fria, mas é o oposto'"

- "Quem é Fernando Alfaiate, o 'sr.Bazuca'"

- "Portugueses deslocam-se mais"

- "Greve climática esta sexta-feira"

- "Autarcas vs CNE"

A Bola:

- " Renascido para marcar"

- "Os segredos do 'novo' Darwin Núñez"

- "Sente-se mais desejado depois de recusadas ofertas de Inglaterra"

- "Otamendi tem desempenhado papel fundamental"

- "Chegada de reforços aliviou a pressão dos Euro24 milhões"

- "Moniz sai de cena"

- "Vice-presidente não fará parte da lista de Rui Costa"

- "Despede-se com um elogio: 'Nestas últimas semanas fez-se mais pela restauração do espirito do Benfica democrático do que em muitos anos"

- "Varandas Fernandes também abandona"

- "Sporting: 'Estamos preocupados com Pedro Gonçalves'"

- "FC Porto: 'Os jovens de hoje são menos focados'"

- "CD abre processo disciplinar a Pepe pelo lance com Coates"

Record:

- "Alarme Pote"

- "Rubem Amorim confessa 'precupação' com saúde de jogador"

- "Falha Marítimo, B.Dortmund, Arouca e os jogos da seleção"

- "Técnico descarta poupanças a pensar na Champions: 'Mais importante é o campeonato'"

- "Adepto gravemente ferido em jogo de hóquei"

- "Ataques com cães e martelos em Valongo"

- "Domingos Duarte não esquece o Sporting: 'Talvez com Amorim tivesse sido diferente'"

- "Benfica: Moniz sai"

- "Quatro 'vices' não seguem Costa"

- "Varandas Fernandes também formaliza renúncia"

- "Cervan e Passo são os próximos"

- "Miguel Moreita deixa SAD"

- "Acordo com Benitez pelo regulamento eleitoral - Servir o Benfica vai a votos"

- "Morato provável titular"

- "FC Porto: Sérgio Conceição elogia jovens dragões: 'Estou orgulhoso com o sucesso dos miúdos"

- "Agressão a Coates: pepe com processo disciplinar"

O Jogo:

- "Alerta às tropas"

- "Sérgio Conceição avisa para os perigos de um adversário 'organizado e consistente'"

- "'Barcelos é das deslocações mais difíceis que vamos ter'"

- "'Beijnhos e abraços? Interessa é fazermos golos'"

- "'A equipa e o clube ganham com o sucesso da formação'"

- "Pepe apontado ao Liperpool"

- "Benfica: Gabriel a caminho do Catar"

- "José Eduardo Moniz e Varandas Fernandes são so primeiros a sair"

- "Braga: Fábio Martins rende 3 MEuro"

- "Galeno renova até 2026 e cláusula sobe para 25 MEuro"

- "Andebol: outra jornada épica"

- "Sporting-Marítimo: 'Champions? Não vamos fazer poupanças'"

- "Pote de fora até à paragem das eleções"

- "Besiktas paga 4,8 MEuro por Rosier"