Vídeo de drone mostra lava a 'engolir' casas e fazendas em La Palma

O vulcão em erupção em La Palma soma prejuízos milionários em inúmeras infra-estruturas públicas, rede viária, casas, empresas e fazendas. A velocidade da lava do vulcão Cumbre Vieja abrandou na noite de ontem, contrariando as previsões inicias de que o magna pudesse atingir o mar já ao final da noite, mas uma nova brecha na crosta terrestre e um sismo sentido em toda a ilha lançou o pânico entre a população que assiste, incrédula e impotente, ao rasto de destruição.

O governo de Canárias considera prematuro fazer uma avaliação dos danos, mas pelas imagens que vão sendo divulgadas pelos meios de comunicação social locais percebe-se que está em causa largos milhões de euros de prejuízos. Já os vulcanologistas alertam que a erupção poderá prolongar-se por vários dias.

O movimento da lava abrandou ontem à noite, o que atrasou a sua chegada ao mar, disse o director do Plano de Prevenção de Riscos Vulcânicos das Canárias (PEVOLCA), Miguel Ángel Morcuende, citado pela imprensa local. Porém, acrescenta, tal não significa, que a erupção tenha diminuído a sua actividade, pois será preciso verificar nas próximas horas se essa redução é uma tendência ou não.

“A verdade é que logo depois houve uma nova reviravolta no roteiro do filme vulcânico, quando uma nova boca foi aberta na erupção. E também à noite um forte terramoto inicialmente avaliado com uma intensidade de 3,8 (entretanto corrigido para 4,1), com incidência em Tazacorte e que se fez sentir em quase toda a ilha”, reporta o jornal digital Canárias7.

A nova boca eruptiva está nas proximidades da cidade de Tacande, em El Paso, que forçou a expandir as evacuações, informou 112.

No último balanço realizado, cerca de 6 mil habitantes já terão sido evacuados das suas casas por estarem em zonas de risco de serem atingidas pela lava na sequência da erupção vulcânica ou porque suas propriedades.