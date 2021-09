Lava do vulcão de Canárias deverá atingir o mar no final da tarde

O presidente das Canárias, Ángel Victor Torres, revelou aos meios de comunicação social que por volta das 20 horas desta segunda-feira, a lava do vulcão Cumbre Vieja, que entrou ontem em erupção, deverá chegar às localidades do litoral da ilha de La Palma (Canárias) e atinja o mar. Nesse momento, está previsto um novo balanço da situação.

De Madrid chega a garantia por parte do presidente do governo espanhol, Pedro Sanchéz, de que todas as organizações estão coordenadas para responder ao fenómeno, o que lhe dá “uma sensação de segurança”, declarou, após uma reunião da Comissão Directiva do Plano Especial de Protecção Civil e de Alerta para Emergências por Risco Vulcânico (PEVOLCA).

O avanço da língua lávica, com cerca de seis metros de altura, prossegue em direcção ao mar, através do município de Los Llanos de Aridane, deixando um rasto de destruição em inúmeras habitações.

Até ao momento, não há vítimas a lamentar, para além dos danos materiais, o que é algo assinalável, segundo o governo espanhol, atendendo à magnitude do fenómeno. Contudo, ciente dos prejuízos que representará no território a erupção do vulcão Cumbre Vieja, o presidente de Canárias revelou que o governo já está a trabalhar ba elaboração de um decreto-lei para requalificar os terrenos onde se encontram as moradias atingfidas, com o objectivo de que possam ser reconstruídas no mais curto período de tempo, avança o jornal digital ‘Canárias7’.

Da parte do governo espanhol, Pedro Sanchez assumiu o compromisso dar apoio económico às famílias para que ninguém seja “deixado para trás”.

Centenas de casas foram já destruídas pela lava do vulcão que continua a correr em direção ao mar na ilha de La Palma das Canárias, mas ainda não há vítimas a registar, após as autoridades terem deslocado mais de 5.000 pessoas.

O Instituto de Vulcanologia das Canárias informou que a erupção inicial teve lugar no domingo pouco depois das 15 horas locais (a mesma hora de Lisboa), perto do extremo sul da ilha, que tinha sofrido a sua última erupção em 1971.

A Unidade de Emergência Militar tem 67 efectivos e 30 veículos destacados em La Palma, um contingente que irá aumentar ao longo da manhã de hoje para 180 pessoas e 57 veículos, esperando-se ainda que três hidroaviões cheguem no início da tarde.

Como medida preventiva, foram cancelados vários voos com origem ou destino em La Gomera (uma outra ilha do arquipélago, perto de La Palma) que a companhia de transportes aéreos Binter tinha previsto para hoje.

De acordo com os especialistas, a actual erupção vulcânica poderá durar semanas ou mesmo meses.

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, deverá visitar hoje a área afetada, depois de ter cancelado a sua viagem a Nova Iorque para participar na Assembleia Geral das Nações Unidas.