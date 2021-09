Destino da Groundforce é hoje notícia

Os credores da Groundforce reúnem-se hoje numa assembleia para deliberar sobre a recuperação ou liquidação da empresa, sendo que os administradores de insolvência estão a aconselhar a manutenção do grupo.

Num relatório, a que a Lusa teve acesso, os administradores de insolvência, Bruno Costa Pereira e Pedro Pidwell, defendem que "a posição que melhor acautelará o interesse dos credores" passa por "se deliberar no sentido da manutenção do estabelecimento em atividade, com a consequente suspensão da liquidação e partilha do ativo, e a concessão e prazo para que se possa ver apresentado um plano de recuperação".

A lista de credores da Groundforce, compilada durante o processo de insolvência, conta com 2.791 entidades, num total de mais de 154 milhões de euros, sendo que a TAP viu reconhecidos créditos de quase 19,7 milhões de euros.

O Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa decretou no dia 04 de agosto a insolvência da SPdH (Groundforce), anunciou a TAP, que tinha feito um requerimento nesse sentido, no dia 10 de maio.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

A 'designer' portuguesa de moda Alexandra Moura regressa à Semana da Moda de Milão, em Itália, que arranca hoje e prevê a realização de 28 desfiles presenciais, como os da Fendi, da Versace e o de estreia de Raf Simons para a Prada.

Alexandra Moura, a primeira 'designer' portuguesa a participar no calendário oficial de Milão (2019), apresenta a sua coleção primavera/verão 2022, às 10:00 (hora portuguesa) da próxima segunda-feira, dia 27 de setembro, no Museu Della Permanente.

Entre os desfiles presenciais previstos, os destaques vão para as coleções das marcas Fendi, Jill Sander e Roberto Cavalli, Max Mara, Boss, Empório Armani, Salvatore Ferragamo, Dolce & Gabbana e Armani.

Durante o fim de semana, será também apresentado o projeto Brasil Eco Fashion Week, de moda sustentável, com criadores como Natural Cotton Color, Catarina Mina, Libertees, KF-Kel Ferey, Helena Pontes, Eneas Neto, Dona Rufina e Rico Bracco.

A Semana da Moda de Milão, onde também se preveem 24 desfiles digitais, termina no dia 28, com o evento Fashion Vibes Digital e Turtlehorn.

O Museu Nacional de Artes Decorativas, de Madrid acolhe a partir de hoje a segunda edição do projeto "Peninsulares - II Encontros Ibéricos de Arte Têxtil Contemporânea", que tem o propósito de oferecer uma visão geral do uso do têxtil na arte.

A exposição, promovida pela bienal Contextile / Ideias Emergentes em colaboração com Indigo Proyectos, tem curadoria de Cláudia Melo e Lala de Dios, e reúne um grupo de artistas têxteis portugueses e espanhóis, como Conceição Abreu, Maribel Binimelis, Hugo Brazão, Amparo dela Sota, Alves Dias, Maria Jesus Maniatares, Ana Fernandes, Melchior Martí, Rosa Godinho e Concha Romeu, a par de criações realizadas no âmbito de residências artísticas na instituição, por Mónica Faria e María Mallo.

A mostra fica patente até 14 de novembro. A primeira edição do projeto Peninsulares decorreu em 2013, em Guimarães e Madrid, com o objetivo de promover a arte têxtil contemporânea, portuguesa e espanhola.

A inauguração da exposição acontece quando decorre em Madrid a mostra anual da Cultura Portugal em Espanha, sob o lema "Tempo de Cultura".

DESPORTO

Os primodivisionários Santa Clara e Famalicão estreiam-se hoje na fase grupos da Taça da Liga portuguesa de futebol, defrontando respetivamente Rio Ave e Penafiel, duas equipas da II Liga.

Ainda sem vitórias no campeonato, o Famalicão regressa à competição em que conseguiu os dois triunfos na temporada, nas rondas preliminares, recebendo o Penafiel, atual quarto classificado da II Liga, num encontro do Grupo B, no qual está também o Sporting, detentor do troféu.

O encontro de Famalicão está marcado para as 21:15, já depois de Rio Ave e Santa Clara terem dado, em Vila do Conde, o pontapé de saída do Grupo D, no qual está também o FC Porto.

ECONOMIA

A Reserva Federal (Fed) norte-americana termina hoje uma reunião de política monetária de dois dias, com os mercados à espera de sinais sobre uma possível redução, ainda este ano, dos estímulos adotados para apoiar a economia durante a pandemia.

Muitos economistas consideram que o anúncio formal para o início da redução será em novembro, em resposta a uma recuperação estável e a uma aceleração da inflação que tem suscitado preocupações, mas esta reunião pode lançar as bases para essa comunicação.

Quando a reunião terminar, esta tarde, as taxas de juro da Fed devem permanecer inalteradas e próximas de zero e é provável que o volume mensal de compra de ativos se mantenha em 120 mil milhões de dólares.

Hoje, o banco central pode adiantar apenas que tenciona anunciar em breve uma redução no ritmo das suas compras de ativos, sendo, por isso, aguardadas com expectativa as declarações que Powell fará em conferência de imprensa após a reunião.

A Fed vai ainda atualizar as suas previsões de crescimento, desemprego e inflação até 2024.

A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública - IGCP realiza hoje um leilão de troca de Obrigações do Tesouro para prolongar a maturidade da dívida para 2028 e 2034.

Num comunicado divulgado na terça-feira, a entidade indicou que vai recomprar dívida com maturidade em 17 de outubro 2022 e 15 de fevereiro de 2024, com taxas de 2,2% e 5,65%, respetivamente.

Em contrapartida, vai colocar Obrigações do Tesouro com vencimento em 17 de outubro de 2028 e 18 de abril de 2034, com taxas de 2,125% e 2,25%, respetivamente.

O IGCP tem feito leilões de troca de Obrigações do Tesouro para prolongar a maturidade da dívida e conseguir uma melhor gestão da dívida pública.

INTERNACIONAL

Os juízes do Tribunal Constitucional polaco reúnem-se hoje para decidir o que tem primazia legislativa: a Constituição da Polónia ou a lei da União Europeia.

O primeiro-ministro polaco, Mateusz Morawiecki, pediu em março ao tribunal -- controlado por apoiantes do partido no poder -- para dar esse parecer, devido a um conflito sobre alterações ao sistema judicial no país que a UE considera serem uma violação das normas democráticas. A decisão do Tribunal Constitucional era esperada em abril, mas foi adiada.

O país foi um modelo de transição democrática durante 25 anos, após a queda do comunismo, em 1989, mas as organizações de direitos humanos defendem que tem havido um recuo democrático com o atual Governo, uma vez que este reforçou o controlo sobre o poder judicial e os meios de comunicação social e aumentou as restrições aos direitos reprodutivos das mulheres, além de usar retórica agressiva para com pessoas LGBT.

O partido no poder, o Lei e Justiça (PiS), diz que as suas alterações ao tribunal, às quais a UE se opõe, se destinam a combater a corrupção por parte dos juízes e a tornar o sistema judicial mais eficiente.

O tribunal superior da UE tentou bloquear algumas das mudanças no sistema judicial polaco, tendo conseguido que o partido recuasse em algumas questões, mas não na maior parte das alterações.

Em julho, o Tribunal Constitucional -- presidido por um procurador da era comunista -- decidiu que as ordens provisórias do tribunal da UE sobre a estrutura dos tribunais na Polónia eram inconsistentes com a Constituição polaca.

LUSOFONIA

O Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher de Angola e a organização não-governamental belga Apopo (Desenvolvimento de Produtos para Remoção de Minas Terrestres Anti-Pessoais) assinam hoje um memorando de entendimento com vista à deteção, remoção e destruição de minas.

A parceria contempla igualmente ações de educação e prevenção de acidentes com minas e outros engenhos explosivos não detonados, com vista ao relançamento da agricultura, pecuária, indústria e do turismo, além da circulação de pessoas e bens.

A cerimónia conta com a participação da ministra da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, Faustina Alves de Sousa, embaixadores da Bélgica, Japão e Estados Unidos da América, assim como de representante da Agência Nacional de Ação Contra Minas (Anam), da Apopo em Angola e da Comissão Executiva de Desminagem (CED).

PAÍS

A população do Carregado, no concelho de Alenquer, faz hoje uma vigília no Centro de Saúde, a partir das 20:00, contra a falta de médicos de família e pela ausência de respostas das autoridades competentes.

Em comunicado, a Comissão de Moradores do Carregado adianta que a decisão de avançar com uma vigília no Centro de Saúde do Carregado/Cadafais decorre da ausência de respostas por parte do Ministério da Saúde e da Câmara Municipal de Alenquer, no distrito de Lisboa, para resolver o problema.

A população do Carregado já tinha realizado um protesto em 09 de setembro contra a falta de médicos de família e de cuidados de saúde primários, numa ação promovida pela comissão de moradores da freguesia.

A comissão lembra que há cerca de 16.453 mil utentes, sendo que destes apenas 1.784 têm médico de família.

SOCIEDADE

A Organização Mundial de Saúde (OMS) lança novas Diretrizes Globais de Qualidade do Ar (AQGs), que assentam em dados que, segundo a organização, fornecem provas claras dos danos que a poluição atmosférica inflige à saúde humana e recomendam novos níveis de qualidade do ar para proteger a saúde das populações, reduzindo os níveis dos principais poluentes atmosféricos, alguns dos quais contribuem também para as alterações climáticas.

Um relatório da Agência Europeia do Ambiente divulgado na terça-feira dá conta de uma melhoria da qualidade do ar em Portugal e na Europa entre 2019 e 2020, possivelmente devido aos confinamentos durante a pandemia de covid-19, embora permaneçam sérios riscos para a saúde devido à poluição atmosférica.

Num olhar abrangente sobre toda a população do continente europeu, o relatório mostra que, do ponto de vista dos limites estabelecidos pela União Europeia, houve entre 21% a 34% da população exposta a níveis excessivos de ozono na atmosfera, o poluente que mais excedeu os parâmetros da qualidade do ar, seguindo-se o benzo(a)pireno, um poluente cancerígeno a que cerca de 15% da população esteve exposta em níveis diários excessivos.

Se forem tidos em conta os atuais parâmetros da Organização Mundial de Saúde (OMS) o cenário é ainda mais grave, desde logo em relação à exposição ao ozono, com a quase totalidade da população europeia (99%) exposta a níveis excessivos deste poluente.

Ainda segundo os parâmetros atuais da OMS, 75% da população europeia esteve exposta a níveis médios diários de benzo(a)pireno acima dos limites e até 74% da população esteve exposta a níveis excessivos de partículas finas.

De acordo com o relatório, a concentração de partículas finas foi registada em níveis acima dos limites diários da União Europeia em 14% das estações de medições, 87% das quais em zonas urbanas e 10% em zonas suburbanas.

Numa ação para alertar para o problema da poluição atmosférica gerada pelo tráfego automóvel, assinalando o dia Europeu sem carros, a associação ambientalista Zero vai realizar hoje na Praça dos Restauradores em Lisboa, uma ação em que recorre à personagem do Zorro, que defendia os mais pobres, para lembrar o risco de doença e morte prematura, de perda de qualidade de vida e bem-estar, daqueles que se deslocam a pé, de bicicleta, em transporte público e frequentam ou vivem no centro das principais cidades de Portugal.